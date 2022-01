Restaurantes para ir com pets, mesmo com chuva

Eu adoro sentar nas mesas da calçada e da varanda para sentir o sol na pele e olhar as estrelas. Vejo como a Ella (minha sócia pet no blog e Guia Pet Friendly) também adora. Porém sei que muitos programas complicam quando o tempo não joga a favor. Os meses de verão em São Paulo costumam ter temporais consideráveis, em que um simples ombrelone ou toldo não são suficientes para nos manter secos. Portanto, reuni três locais na capital paulista para ir sem ter que olhar a previsão do tempo e nem correr o risco de seu almoço ou jantar naufragarem.

Ella no jardim coberto do Jacarandá. Foto: Cris BergerVila Jacarandá e seu jardim mágico

No Vila Jacarandá, em Pinheiros, a gente até torce para que chova porque escutar o barulhinho da água caindo em cima do teto de vidro é revigorante. Todo o jardim foi coberto, portanto, você pode ir em paz. A combinação da luz natural com o verde das plantas e a decoração rústica é arrebatadora. Tudo é lindo: louça, apresentação dos pratos e cenário. Os pets ficam ao nosso lado, no pé da mesa e o almoço pode esticar noite adentro. Há um bom espaço entre as mesas. Indicado para todo porte de pet. Para comer, indico o camarão grelhado (R$ 96).

Cozinha dos Ferrari: de comer de joelhos

Quando uma amiga perguntou o que pedir na Cozinha dos Ferrari, eu disse: não jante, esqueça a dieta e o que tiver certamente será bom. O cardápio muda dia a dia. Eu provei a burrata com o pão artesanal (R$ 60) e dei nota máxima. O arancini (R$ 28) é igualmente fabuloso. O ambiente é simples e a decoração foi improvisada com objetos antigos de família.

Você pode sentar na parte interna com o seu pet. O espaço não chega a ser apertado, mas está longe de ser grande. Portanto, os pets de porte pequeno e médio como a Ella ficarão melhor acomodados.

The Taco Shop, o mexicano que surpreende

A gastronomia mexicana nunca foi a minha predileta. Isso até eu conhecer o The Taco Shop, no Itaim. Depois que eu provei o burrito de camarão com molho clássico da casa que leva guacamole, queijo, molho especial e salsa fresca (R$52,70), fiquei fã. E, claro, os tortilla chips, com sour cream, guacamole e salsa (R$ 22,70) é a entradinha certa. O ambiente é descontraído. Não remete ao México e, sim, ao sul da Califórnia.

A varanda é coberta, com cortinas de plástico laterais, e recebe de bom grado os nossos pets. Há um espaço entre uma mesa e outra. Bom para ir com cachorros de qualquer porte.