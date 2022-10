Restaurant Week pet friendly

Quem gosta de comer bem e levar os pets no programa vai curtir a 29ª edição da Restaurant Week, que segue até o dia 23 de outubro na capital paulista. Você tem 35 casas pet friendly para escolher. Até agora, eu consegui visitar o Miss Saigon, na Vila Nova Conceição; o Empório Manuel no Itaim e o Marialva nos Jardins. Minha nota aos pratos? Dez. Em todos, a Ella foi tratada com muito carinho pelas equipes e isso tem peso duplo, né?

Em termos financeiros: o combo entrada, prato principal e sobremesa no almoço custa a partir de R$54,90 e no jantar R$69,90. Há variações nos preços de cada categoria que são divididas entre tradicional, plus, premium, diamond e burger gourmet. Eu fiz a conta: conferi os valores do cardápio e realmente pela RW pagamos cerca de 20 a 30% menos do que o valor normal.

Uma das coisas que eu curto nas edições é olhar os locais que ainda não conheço e ir desbravá-los. Como sei que existe uma curadoria na escolha dos restaurantes, na grande parte das vezes, saio feliz. Além de aumentar minhas reportagens de locais pet friendly.

Miss Saigon

Em termos físicos, para acomodar os pets, o Miss Saigon é o melhor entre os visitados porque tem uma varanda coberta, enorme e separada da calçada. Além disso, podemos sentar nas mesas da parte interna. No dia em que fomos fazia tanto frio que esta opção foi fundamental. Portanto, o considere para dias gelados e com chuva. Sobre a gastronomia, você precisa apreciar os temperos asiáticos, pois a cozinha vietnamita predomina. Eu fui pré-disposta a gostar e amei. A combinação de sabores e a apresentação dos pratos são maravilhosas. Como não como carne, pedi a versão vegetariana. Eles realmente não medem esforços para nos agradar. E deixam muito claro o quanto os pets são bem-vindos.

Marialva

Decidi ir ao Marialva em um dia que caiu uma tempestade em São Paulo. Otimista que sou, achei que talvez desse. Fui até lá, espiei pela janela e me convenci de que as mesas da calçada não eram o melhor lugar quando parece que a cidade está prestes a alagar. Voltei em uma noite primaveril e a experiência foi maravilhosa. O cenário é o seguinte: duas mesas pequenas, muito bem postas, com cadeiras estofadas e copos de cristal. Tirei a foto abaixo para você ter uma noção do espaço, depois a arrastei, coloquei a cama da Ella entre a parede e a mesa e tive um jantar incrível. Passam muitos cães nessa calçada (tanto de moradores de rua como da vizinhança) e como nunca sabemos o comportamento alheio, vale usar a minha tática. Ah, claro, evidente, que sugeri ao gerente manter este formato. A casquinha de camarão da entrada do jantar é de limpar o pote com o dedo. Sim, foi o que eu fiz. Os camarões com arroz de maçã estavam tão bons quanto o bacalhau. O Luciano, gerente e dono, foi super atencioso. Escolha o dia certo e vá.

Empório Manuel

Que espaço mais simpático! A parte interna, que ainda não nos toca, é linda! Claro que “cutuquei” e disse que eles poderiam reservar algumas mesas para os pets porque a cozinha é fechada, não haveria problemas com a vigilância. Pois bem, voltando ao que temos conquistado hoje: a varanda – sim, ela é externa e uma graça, porém você deve ir em um dia com temperatura bem agradável. Fomos ao Empório Manuel em uma noite fria e não é o melhor dos cenários. Ainda assim, saí maravilhada. O atendimento é ótimo. Eles adoram cachorros, a Ella foi super paparicada. Soube que aos finais de semana o deque lota. A comida, senhores, é divina. O pão do couvert, que não faz parte da RW, deve ser considerado. Comi um salmão que elegi como um dos melhores da vida.

A lista dos pet friendly

As demais casas pet friendly que fazem parte dessa edição da RW são Abbraccio Vila Olimpia, Center 3, Apó Cozinha, Banana Café, Calle 54 ABC, Ibirapuera e Jardins, Cena, Chez Vous, De La Paix, Dibaco -Perdizes, Dona Canô, Dona Carmela, Duas Terezas, Empório Manuel, Formerai San Paol, Graça di Napoli Guarulhos, Kofi & Co, Kourguer Hamburgueria, L’Entrecôte de Paris Itaim e Jardins , West Plaza, La Piadina Cucina Italiana, Macondo Raízes Colombianas, Mangai, Marinna Gastronomia Mediterrânea, Marialva, Mimo, Miss Saigon Pinheiros e Vila Nova Conceição, Paellas Pepe, Paris 6 Morumbi, Pamplona e Vilaboim, Philippe Bistrô, Pimenta Brasserie, Pina, Rendez-Vous, Sisttina, Spaghetti Notte, Tea Connection Jardins e Vila Madalena, Varanda Gril Jardins e Vinil Burger Jardins.

Valores de Menus:

Tradicional R$ 54,90 almoço | R$ 69,90 jantar , Plus R$ 68,90 almoço | R$ 78,90 jantar, Premium R$ 89,00 almoço | R$ 109,00 jantar, Diamond R$ 109,00 almoço | R$ 149,00 jantar eBurger Gourmet R$ 39,90