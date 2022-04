Praia no outono com os pets

Na minha opinião, uma das melhores épocas do ano para ir à praia com os pets é no outono. Os motivos são vários, a começar pela temperatura, pois ainda temos dias de sol quente, mas não demasiadamente forte – o que para os pets é ótimo. As praias estão mais vazias e a chance de não sermos barrados, onde os pets ainda não são liberados, é maior. Os preços também são mais baixos, afinal a demanda é menor. Convencido? Então, confere nossa lista de indicados que no dia 2 de maio você poderá ver na quarta edição do e-book “Guia de Viagem para Pets”, produzido e lançado pelo Guia Pet Friendly.

Guarujá

A vantagem do Guarujá, para quem mora em São Paulo, é a proximidade. Sem trânsito, você chega em torno de uma hora. Há três opções de hospedagem ótimas: o hotel Doral Guarujá na Praia da Enseada, a Moa Pousada e o hotel boutique Guest House – em Pernambuco. O Doral criou áreas especiais para os hóspedes com cães: o Bar dos Pets – para tomar café da manhã – e o Solarium – onde acontecem os banhos de sol.

A Moa tem clima de casa de amigos, as suítes ficam ao redor da piscina e fogueira, há uma jacuzzi para quatro pessoas no jardim e a decoração conta com elementos do mundo do surf.

Na elegante Guest há uma piscina, deck com rede e espreguiçadeiras e obras de arte pelas paredes. Dos quartos é possível escutar o quebrar das ondas, pois a praia está a 50 metros.

Elas não oferecem atividades para os pets, mas eles são muito bem-vindos para acompanharem seus tutores.

Ilhabela

Em Ilhabela, o hotel Itapemar é praticamente pé na areia, apenas uma rua o separa da praia. Como o hotel tem um bar-restaurante – charmosíssimo diga-se de passagem – a um passo do mar e os pets podem frequentá-lo, não temos que nos preocupar com sermos aceitos.

No hotel, há duas piscinas e a do rooftop tem um lounge, tipo mini bangalô, especial para os pets. Não há limite de porte aceito e o café da manhã acontece no deck com vista para o mar.

Quando chove, eles oferecem uma sala interna. O Itapemar é um hotel que evoluiu, com o passar dos anos, no trato com os pets.

Litoral norte

Anote 4 opções no litoral norte de SP: em Juquehy tem a Rosa dos Ventos, em Camburi a Portal do Cacau e em Maresias as casas para alugar Village e Bangalô Maresias. Além da Pura Vida.

A Rosa dos Ventos não limita o porte, os pets podem acompanhar os tutores na área da piscina, os quartos têm cozinha completa e é uma opção mais barata.

A Portal do Cacau fica no sertão de Camburi, tem uma piscina e playground para os pets e também não limita o porte.

As casas do Village e Bangalô são lindas e super bem decoradas, ficam dentro de um condomínio fechado com infraestrutura, mas os pets não têm acesso às área sociais, só podem circular pelos gramados na coleira e o porte aceito é limitado em 20 quilos.

Ainda em Maresias, tem a Pura Vida que flexibiliza no tamanho aceito e possui uma piscina grande para os humanos e uma pequena para os pets.

Se cachorros são permitidos nas praias do litoral norte? Infelizmente, não. Fora da alta temporada, a fiscalização é menor. Lembrando que cachorros vermifugados e com antipulgas e carrapatos em dia não transmitem doenças. Não esqueça de recolher o cocô do seu pet. Fazendo isso, você não estará causando mal algum. Sempre o hidrate, mantenha na guia, preocupe-se em respeitar quem está ao seu lado e o mantenha identificado com uma plaquinha presa na coleira com o seu telefone.