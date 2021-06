Pousadas pet friendly para curtir o inverno

Olá, inverno, seja bem-vindo! Quem gosta das temperaturas mais frias levanta a mão e a pata! A minha e a da Ella (sócia pet na coluna) estão bem altas. Amamos todo o aconchego que o frio trás. E fizemos uma listinha caprichada de hotéis e pousadas que você pode ir com o seu pet para curtir uma lareira e comidas gostosas, típicas da estação que começa nesta segunda (21).

As opções de hospedagem aqui listadas fazem parte do recém-lançado e-book Guia de Viagem para Pets, que divulgo em primeira mão para vocês. Nele, separo os hotéis e pousadas por Roots e Nutellas. Quem tem em casa pets superanimados, com energia extra que precisa ser gasta com atividades físicas como correr, brincar e nadar, deve ir para a seção dos Roots. Já quem é da turma da Ella, que tira longos cochilos e tudo que quer é sombra e água fresca, pode escolher qualquer local dos Nutellas.

Nas serras, em Campos do Jordão, hospede-se no Surya-Pan e curta bangalôs com lareira, trilha de 8 km na Serra da Mantiqueira dentro do hotel e belos entardeceres. Para os lados de Monte Verde, em Minas Gerais, temos a pousada Roshler com seu gramado imenso, jacuzzi aquecida ao ar livre (onde os pets podem entrar – cuide para não ficar muito quente) e um café da manhã de comer de joelhos. No sul do Brasil, em Gramado, o Petit Casa da Montanha tem plaquinha de “Não Perturbe” com nome do seu pet, biscoitinhos na recepção e caminha e comedouros lindos de morrer no quarto. Na serra fluminense, em Petrópolis, também há uma pousada para você e seu pet amarem: o Portal da Montanha, com vista para a Pedra do Rasgo, une aventuras ao ar livre e boa mesa.

No interior de São Paulo, a Pegada da Onça, em Tapiraí, tem 10 suítes bem equipadas com lareira e ofurô e uma pequena trilha para a cachoeira, que fica dentro da propriedade. A Ronco do Bugio, em Piedade, é irretocável. Há uma área grande na parte interna do restaurante, em frente à lareira, para os hóspedes com pets. No deque da piscina, a proposta de espaço exclusivo se repete. Tomar sol em um dia de inverno, enquanto aprecia uma pequena degustação de cachaças, tem seu valor. Para fechar o roteirinho, cogite alguns dias em um dos lofts do Villa Rossa, em São Roque, onde a lareira nos aquece em grande estilo.

É JORNALISTA, FOTÓGRAFA E AUTORA DO GUIA PET FRIENDLY