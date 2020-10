Passeio pet friendly de barco pelo Guarujá

No fim de semana passado, eu e a Ella (minha sócia pet na coluna) fomos para a Praia de Pernambuco, no Guarujá, e chegamos com planos de fazer um passeio de barco até uma praia deserta. Eu estava ansiosa, mas também aflita, pois, apesar de ser apaixonada por água, a minha cachorrinha não é. Cheguei a questionar se estaria pensando apenas em mim. Cautelosa, marquei nossa saída para às 6 da manhã, comprei um colete salva-vidas para a Ella e deixei claro: “caso ela apresente qualquer desconforto, voltamos na hora”.

O capitão e piloto de helicóptero Marcelo Santos, do Navega Guarujá (@navegaguaruja, R$ 80 por pessoa), foi quem nos levou para 4 horas inesquecíveis nas praias de Camburi e Camburizinho, a 20 minutos de barco do Porto do Perequê.

Vimos o sol nascer e iluminar os barcos dos pescadores. A luz dourada deixava o cenário ainda mais poético. Entramos na lancha de alumínio para até três passageiros e acomodamos as tripulantes pets: Ella e a vira-latinha Hula.

Passamos as marolas e começamos a circular pelos barcos. Marcelo nos mostrou a prainha, que só aparece quando a maré está baixa, e foi dando nome a cada nova formação rochosa, pedaço de areia e vegetação. Também nos mostrou os melhores ângulos para fotografar.

Nos distanciamos da costa, ganhamos velocidade e sentimos o prazer de navegar. Foi quando percebi que tenho uma marinheira em casa: a Ella estava em paz. Sim, curtiu tanto quanto eu. De repente, vimos a praia deserta. Desembarcamos quase na areia e fomos até a pequena praia de conchas – a Ella no colo, por causa de suas patinhas tortas. A Hula parecia em uma aventura de Indiana Jones.

Destemida, subia nas pedras, entrava na mata e voltava radiante. Então, fomos levadas ao outro lado da praia, onde um rio, com água da cachoeira, é separado do mar por alguns metros de areia branca e fofinha. Ah, como elas brincaram!

Partir parecia uma insanidade, mas tínhamos um almoço marcado no restaurante Dalmo, na Praia da Enseada, que tem uma varanda deliciosa, onde os pets são bem-vindos.

E, assim, o dia foi perfeito, com amigos, natureza, boa comida e a certeza de que navegar é preciso! Depois, o descanso merecido na pousada (pet friendly, é claro!). Nos hospedamos na Moa Pousada (diária a partir de R$ 250).