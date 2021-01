Para curtir o verão na capital em clima de litoral – com os pets

Quem não tem cão, caça com gato. Atenção, apaixonados por praia, mas que não pretendem viajar tão cedo: acabamos de conhecer um espaço em plena capital paulista com ares de litoral. Só faltou o barulhinho do mar, substituído por uma bem elaborada trilha sonora.

Ao cruzar a entrada do Calçadão SP, no bairro do Butantã, em plena Marginal Pinheiros, a sensação foi de ser teletransportada para longe da cidade grande. Eu e Ella (minha sócia pet) subimos o lance de escadas, seguimos pelo corredor até chegar à área externa, onde nos deparamos com o relaxante cenário composto por árvores, areia e lounges. Suspiramos!

Ao sentir o solo fofinho, que não machuca suas patinhas, Ella – que tem uma má formação congênita – já queria se atirar e correr. Confesso: eu também.

Caminhamos ao redor das quadras de vôlei que foram projetadas na areia e namoramos cada cantinho. Prometi que voltaria para jogar beach tennis enquanto a Ellinha certamente vai tirar longos cochilos embaixo das sombras das árvores.

Onde não tem areia, há grama e pedrinhas inspiradas no calçadão de Ipanema, no Rio, o que explica o nome do espaço. Esta praia, no meio da selva de pedra, aceita nossos pets. Inclusive, encontramos alguns por lá. Você pode ir para fazer esporte (as quadras são para alugar e também há aulas) ou fazer uma refeição no Botanikafé, que fica de cara para o gol.

Conselho? Escolha uma mesa no deque de madeira, que é rodeado de árvores. Fomos para tomar café da manhã, mas já fizemos planos de voltar em outros momentos do dia. Pedi pelo prato Ozzy Breaky, que vem com salmão curado, espinafre, ovos mexidos, cogumelos, coalhada de ovelha com páprica e pão levain (R$ 40) e pelo suco tropical (R$ 18) e dei nota 10 para ambos. A Ella ficou deitadinha no seu colchonete, fez amizade com a golden Nala, que estava na mesa ao lado. Sucesso entre os garçons, é claro. O Calçadão SP fica na Avenida Magalhães de Castro, 286.

Ainda no astral “ar livre e natureza”, cogite um almoço na varanda arborizada do Dalmo, nas mesinhas externas do pátio interno do Jacarandá com vista para a casinha com jeito de roça, no jardim interno lotado de vasos de plantas do Le Pain Quotidien de Higienópolis e no Cór, que fica bem em frente a uma pracinha.

É JORNALISTA, FOTÓGRAFA E AUTORA DO GUIA PET FRIENDLY