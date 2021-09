Os vencedores da 2ª edição do Prêmio Melhor Pet Friendly

Os pets são os novos filhos e isso não é mais segredo. Cada vez mais, hotéis e pousadas vêm os cães como hóspedes, preparam-se para recebê-los e querem se destacar no segmento pet friendly.

Atento a essa demanda crescente, a multiplataforma Guia Pet Friendly criou o prêmio “Melhor Pet Friendly”, que premia os melhores da categoria. Os vencedores da 2ª edição acabam de ser anunciados em uma cerimônia on-line pelo Instagram da marca e através do voto popular.

Os sete ganhadores foram divididos entre Nutellas e Roots.”Os tutores precisam entender quem são seus pets para saberem escolher a melhor hospedagem para eles, por isso, criamos as nomenclaturas Nutellas para os pets mais tranquilos e Roots para aos cães com bastante energia e necessidade de atividades” afirma Cris Berger, CEO do Guia Pet Friendly e mãe da sharpei Ella que representa os Nutellas.

Os hotéis e pousadas indicados ao prêmio também fazem parte da 3ª edição do e-book “Guia de Viagem para Pets“. Ao todo foram 40 concorrentes entre os destinos cidade, serra, interior e litoral.

Os ganhadores

Quem levou a plaquinha de “Melhor Hospedagem Nutella Cidade” foi o hotel Hilton São Paulo Morumbi, localizado na capital paulista. No alto das montanhas, o ganhador da “Melhor Hospedagem Roots serra” foi o hotel Surya-Pan de Campos do Jordão. Na praia, o Doral Guarujá, que fica em frente da Enseada, no Guarujá, venceu a categoria “Melhor Hospedagem Nutella Litoral” e a pousada Portal do Cacau, em Camburi, foi considerada a “Melhor Hospedagem Roots Litoral”. A Foz do Marinheiro, em Cardoso, levou o prêmio de “Melhor Hospedagem Interior Roots”.

Esta edição também teve duas categorias, que ganharam a atenção do público: “Melhor kit Pet”, que ficou com o hotel Petit Casa da Montanha, em Gramado, no Rio Grande do Sul e o “Melhor Cãocierge” arrebatado pelo cão SRD Kisuco, morador e recepcionista canino da Portal do Cacau.