Os Melhores Locais para Comer e Beber com os Pets

Um dos programas prediletos dos paulistanos é sair para comer fora. Realmente, a capital paulista está cotada entre as cidades do mundo com melhor gastronomia. O que me deixa extremamente feliz é que diversos restaurantes de São Paulo aceitam nossos pets. Inclusive, vale lembrar que acaba de ser publicada a nova edição do e-book “Os Melhores Locais para Comer&Beber com os Pets”.

Para deixar você literalmente com água na boca, eu e a Ella (minha sócia pet neste blog e no Guia Pet Friendly) vamos dar 5 dicas de bons endereços gastronômicos pet friendly em SP.

Sterna Café

O Sterna fica na Rua Augusta, nos Jardins, e é especializado em café da manhã com ótimas opções de cafés, chás, chocolate quente e bolos. Os clientes com pets ficam no deck ao ar livre. O ambiente é lindo, está ao lado de um espelho d’água e longe do trânsito de carros da Augusta. Para os pets eles servem um pote de água individual. Vá em dias sem chuva.

Horácio Burger

O Horácio Burger fica no Itaim. O profissionalismo no preparo dos burgers deixa a gente com água na boca. A batata frita com molho de brie ganhou um lugar especial no meu coração. O ambiente é bem decorado. Na parte interna só há duas mesas para sentar com os pets e elas são relativamente próximas, ideal para um pet de porte médio que esteja acostumado com barulho e movimentação. Também uma dupla de mesas da calçada. Eles servem pote de água individual para os pets.

Horácio Cucina

Vizinho do Horácio Burger, o Horácio Cucina tem como carro-chefe os peixes e frutos do mar. Apesar da paella ter chamado minha atenção, acabei pedindo pelo risoto de camarão. Resultado? Fiquei feliz e satisfeita. O espaço é grande e em todo o salão é permitido sentar com os pets. Um pote de água faz parte do ritual de boas-vindas. Ótima opção no estilo coringa, pois não precisamos nos preocupar com o tempo e nem com espaço, pois é indicado para todos os portes de cães. Além de não fechar durante o dia.

Piadina Tree

O Piadina Tree de Moema já faz parte da lista dos locais preferidos dos pets lovers, por isso, você sempre vai encontrar alguns cães na varanda coberta. O espaço é bem decorado, há mesas coletivas e individuais, com cadeiras, banquinhos e bancos contínuos. Eles oferecem cardápio pet onde você pode escolher por um sachê ou sorvete. O primeiro sachê é cortesia da casa. Vá em qualquer condição meteorológica e com cães de todos os portes, pois há espaço. Para comer há piadinas, que são sanduíches italianos com um pão fininho e bem recheado.

Varal 87

O Varal 87 ampliou a área que podemos sentar com os pets e ficou incrível. Na calçada tem poltronas e mesas baixas. Na varanda interna, um teto retrátil, onde há mesas tradicionais e salinhas. Inclusive, quem quiser colocar o pet em cima do sofá, pode. Eles servem um pote de água individual e oferecem um colchonete por mesa para o pet deitar em cima. As carnes nobres e assadas na churrasqueira, parrilla e varal são o destaque do cardápio, o salmão é delicioso e os acompanhamentos tem peso de prato principal. Realmente, eles estão de parabéns na hospitalidade com os pets e seguem ótimos na execução dos pratos.