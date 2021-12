Os ganhadores do prêmio Melhor Pet Friendly

Se você gosta de desfrutar de uma boa mesa e não abre mão de ter seu pet no programa, saiba que não está sozinho! E o melhor, há excelentes estabelecimentos gastronômicos com o nosso selo pet friendly. Confira os 8 locais mais votados, pelo voto popular, na 3º edição do prêmio “Melhor Pet Friendly”, que teve 50 indicados e 5 categorias.

Os ganhadores

O restaurante Hangar 13, em Guararema, ganhou na categoria “Almoços sem hora para acabar”. Vá em um dia de sol para aproveitar a vista do mirante Prefeito Gerbásio Marcelino e provar o joelho de porco (R$159,00).

O Esquina do Fuad faturou o prêmio de “melhor happy hour, coisa e tal”. Este clássico do bairro de Santa Cecília tem uma longa história com os pets, pois o seu Fuad adorava cães e sempre disponibilizou água e petiscos para os visitantes de quatro patas. As caipirinhas são ótimas (a partir de R$26,90). Para acompanhar, há generosas porções, como a de polentas fritas (R$ 27,90) e os bolinhos de camarão (R$31,90).

Sim, é verdade que em boa parte dos locais pet friendly o espaço para sentar com os cachorros é na área externa, que pode ser um problema nos dias de calor e frio excessivos ou chuva. Ainda assim, há opções interessantes para irmos com os pets mesmo quando o dia não tiver sol ou à noite estrelas. Na categoria “Choveu e daí” tivemos empate dos votos e, com isso, dois ganhadores: o já consagrado Brado Casa, com sua medalha de bom comportamento para os cães bem educados, e o Tutta Pizza, onde os pets são recebidos pelo anfitrião da casa, que é apaixonado por cachorros. O Brado Casa serve cozinha de autor, o polvo Ibérico (R$98,00) é uma boa pedida. No Tutta, a pizza de atum, que vem de Itajaí, Santa Catarina, é de comer de joelhos (tamanho grande R$83,90).

Sempre defendi que os pets deveriam fazer parte dos encontros românticos dos seus tutores e, por isso, criei a categoria “Para namorar e pedir em casamento”. Na lista dos 10 indicados estão restaurantes charmosos, onde os ambientes têm destaque tanto quanto os pratos. Mais uma vez tivemos empate, os vencedores são: Varal 87 em Moema e Luce Trattoria nos Jardins.

Se no Varal a grande atração são as carnes nobres (a partir de R$97,00), no Luce a cozinha italiana ganha os holofotes. A Pizza individual (a partir de R$49,00) é preparada no estilo napolitano e o nhoque gratinado no forno a lenha (R$66,00) são de pedir mais.

Quem não gosta de pão, doce e café? A gente pode tentar moderar, mas é impossível resistir aos prazeres do glúten, açúcar e cafeína. Ainda mais quando temos a companhia dos nossos cachorros, certo? O Coffee and Co, no bairro do Ipiranga em São Paulo, e o Fermata 29 em Porto Alegre são os grandes vencedores desta categoria. No Coffee, peça pela cheesecake de caramelo (fatia R$18,50) e no Fermata pelo mil-folhas de doce de leite no formato de ossinho (R$11,00).