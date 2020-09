Olá, gatos!

Era uma segunda-feira, dia da nossa coluna por aqui, quando recebo um e-mail com o assunto: “Por que não gatos?”. Na mensagem, um texto divertido e provocativo da leitora Doca Mello. “Sou assinante do Estadão, leio sua coluna, acho uma gracinha! Mas fico um pouco triste porque você passa a impressão de só considerar como pets os cães. Os gatos não têm vez nos seus textos, por quê?”

Respondi que ela tinha toda razão. Por isso, vou começar dedicando algumas linhas à Preta Gil de Camargo Leite e Almeida Soares, a gata preta e adotada de Doca. A Letícia Sabatella morreu de velhice. Sim, todas as gatas da Doca têm nome de celebridades. E, naturalmente, a perda foi devastadora. Para amenizar o sofrimento, ela foi em busca de um novo amor e, assim, a Preta Gil foi adotada na ONG Cia das Patas.

Nunca tive um gato para chamar de meu, apenas cachorros. Nada contra eles, pelo contrário: ainda chegará o meu dia. Por isso, perguntei para a veterinária da Ella, Anatália Ardizon, qual é o perfil ideal de uma pessoa para ter um gato. A resposta dela foi: quem mora sozinho, casais que não querem um filho e trabalham muito e idosos. Família com crianças cheias de energia precisam pensar duas vezes, pois gatos são mais reservados do que cachorros. No entanto, apesar de existirem alguns consensos sobre a personalidade dos “Garfields”, eles têm personalidades distintas.

Apetrechos fundamentais: uma fonte de água, pois adoram beber água em movimento; uma caixa de areia por gato (que deve ser colocada em um local mais reservado da casa). E brinquedos que simulam movimento. Cama própria? Não, eles vão decidir onde dormir.

Gato dá menos trabalho do que cachorro? A areia deve ser limpa diariamente e trocada a cada duas ou três semanas. Os cães, por sua vez, exigem passeios diários. A Ella, por exemplo, só faz as necessidades fora de casa – tenho que levá-la três vezes por dia. A doutora Natália também salientou a importância de colocar telas em casas e apartamentos: ela já atendeu a vários pacientes que caíram de andares altos.

Os gatos possuem o modo “auto clean”: limpam-se ao lamber-se. Mais um conselho da doutora, que tem dois gatinhos em casa: “Os mais peludos precisam ser penteados para remover a pelagem morta e evitar a ingestão de uma bola de pelo.”

Pronto, Doca, os gatos passam a fazer parte oficialmente das minhas linhas. Logo mais, teremos novas histórias e dicas para quem vive bem acompanhado de Sabatellas e Pretas Gil. Obrigada por exigir um espaço para eles. Justo. Justíssimo.

CRIS BERGER É JORNALISTA, FOTÓGRAFA E AUTORA DO GUIA PET FRIENDLY