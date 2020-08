O Oscar vai para os pets

Você já notou como gostamos de seguir listas indicados por revistas, jornais, guias e blogs? Justo, né? Alguém teve o trabalho de fazer uma curadoria e a “audácia” de assinar embaixo e assegurar que suas dicas são quentes. Por aqui já fizemos o mesmo: publicamos diversos roteiros de locais para ir na companhia dos pets.

E os festivais de cinema e música? Oscar, Cannes, Tiff, Sundance, Grammy… Vence o melhor? O nosso preferido? Nem sempre, mas quem tem a sorte e competência de levar a estatueta para casa será conhecido e lembrado por muita gente. O filme ganhador, sem dúvida, terá a maior audiência, mas os indicados estarão na radar do público. Ou seja, listas e festivais servem para agitar a indústria e gerar uma disputa saudável.

Pensando nisso e nos 132 milhões de animais de estimação no Brasil (IBGE 2013) que moram em 44% dos lares brasileiros, ou seja, em 28 milhões de residências achei que os pets mereciam um prêmio só deles e assim criei o “ Melhor Pet Friendly “.

Como todo prêmio, começamos com os indicados, que foram escolhidos pela Ella, a cachorrinha com cara de hipopótamo na foto da coluna comigo. Para ser democrático e inclusivo, criamos a votação pelo voto popular (que eu chamo de leitor) e do time formado por cães jurados. Durante duas semanas, os pet lovers puderam votar nas 13 categorias e 60 concorrentes através do Instagram do Guia Pet Friendly . O sucesso foi imediato, tanto os locais indicados quanto o público interagiram e curtiram a ideia de ter um prêmio para chamar de seu.

E a noite de entrega dos prêmios pelo voto do júri? Bem, com a pandemia achamos prudente fazer uma cerimônia virtual e deixar a presencial para a segunda edição, que vai acontecer ainda em 2020. Ela aconteceu pelo IGTV . O lado bom do mundo ON é que podemos assistir a qualquer momento.

Segredinho dos bastidores? Quem ganhou está feliz, é claro! E quem não levou o prêmio, já disse: me aguarde na próxima edição. Tenho certeza que este movimento fez com que os lugares queiram atender melhor os pets e desejar estar na lista dos próximos indicados. No final da história, o Oscar vai para os pets! Confira abaixo os vencedores!

Votos dos cães jurados

Voto do leitor (popular)

Gaia VivaPura VidaVaral 87Piadina TreeTutta PizzaFrutaria PitayaMooca PlazaIbirapuerabra.doGaia VivaGaia VivaGaia VivaPetit Casa da MontanhaSurya-PanPura VidaLa Pasta Gialla JardinsBráz PerdizesFrutaria PitayaMooca PlazaIbirapueraParis 6Gaia VivaSurya-PanSurya-PanSurya-Pan