O cão que vive sobre as ondas

Então, vamos lá: os pets viraram filhos. Já falamos sobre isso por aqui. E se você ainda não percebeu, alguns também ocupam o status de celebridades. Visto que o Brasil é o segundo país do mundo a ter mais contas de animais de estimação no Instagram (fonte: Decode). São milhares de seguidores que deixam seus likes e comentários. Quando os pets são vistos na rua, posam para fotos com seus fãs. A Ella, minha sócia pet nesta coluna, já foi abordada por vários leitores do Estadão e seguidores do Guia Pet Friendly. É fofo.

No sábado 21 de novembro às 11 horas, o labrador Bono fará parte dos palestrantes da conferência digital Influencers ao lado de nomes de peso como Vicente Carvalho do “Razões para Acreditar”, Carol Borba do “Fitness e bem-estar” e Igor Saringers do “A Vida que Levo”. O acesso é gratuito e online.

É compreensível que as pessoas se apaixonem por aquelas carinhas e olhares encantadores. O que pode ser mais adorável do que um bichinho de pelúcia com vida? Agora, imagine um cachorro que surfa, viaja para lugares paradisíacos, tem mais carimbos no passaporte que você, uma conta no Instagram com 170 mil seguidores e uma equipe de oito pessoas trabalhando para ele? Recentemente, foi pai e a sua filha Cacau promete ser a sua sucessora no mundo do surf dog. Quando não está pegando onda ou gravando novos capítulos para seu programa no Canal Off, ainda visita hospitais de câncer e asilos.

Esse currículo já seria o suficiente para garantir “seu lugar ao sol”, mas o Bono tem mais algumas conquistas que justificam o pulo do gato (neste caso, cachorro), pois é pentacampeão de surf dog pelo campeonato de Hungting Beach na Califórnia e está no Guinness World Records por ter surfado a onda mais longa em um rio com 33 minutos e sete segundos. Imaginar que tudo começou em julho de 2014 quando o Ivan apenas queria postar fotos dos dois surfando juntos. Recentemente, o Instagram o escolheu para testar a ferramenta Reels. Resultado? Mais de 155 milhões de visualizações.

Tudo que precisa fazer é esfregar-se na areia, subir na prancha de stand-up, pular na piscina, lago ou cachoeira para pegar a bolinha e sorrir para a câmera. O resto, sua tutora/mãe a publicitária Camila Tani e seu tutor/pai o professor de educação física Ivan Moreira fazem por ele. Esse Bono está com tudo!