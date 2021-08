Humor pet: conheça Gudan, o husky cinzento

Foi no isolamento social causado pela pandemia que o músico Zanq e a maquiadora Isabelle Miranda se viram desempregados. Com mais tempo livre, passaram a postar as bagunças do husky Gudan na plataforma TikTok, com seus vídeos rápidos e divertidos e de fácil entrega. O primeiro vídeo a viralizar mostra o momento em que Gudanzinho (como é chamado) derruba uma prateleira de produtos em um petshop.

A brincadeira virou negócio. Tudo o que as pessoas mais precisavam eram de boas risadas. Ainda é, né? O que explica como, em pouco mais de um ano, conquistaram 13 milhões de seguidores entre as plataformas Tik Tok, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Kwai e tornaram-se um dos maiores perfis do segmento pet nas redes sociais.

As vozes do Gudan e da sua irmã Blant (também da raça husky) são dubladas por Zanq em tempo real e de forma quase simultânea (ele migra entre elas com uma desenvoltura invejável). Apesar de os cães serem os grandes protagonistas, os humanos em questão fazem parte dos episódios e juntos formam a família Turbo. Gudan é o imperador do modo turbo, herdeiro da dinastia dos lobos selvagens que veio salvar a humanidade. Blant desconstrói seu estereótipo de super-heroína, é debochada, consumista e engraçada. Prega para os seus seguidores que a vida é fácil, ainda mais com uma bolsa da Gucci.

“As pessoas adoram consumir nossa vida em família: o que a gente faz, o que come, onde dormimos, como é a nossa casa. E gostam de ver as aventuras do Gudan”, revela Zanq em um tom animado de quem está se divertindo com a nova profissão.

A família Turbo tem estrutura de uma pequena empresa. Zanq responde pela criação, Isabele toca o administrativo e segura os petiscos na hora da foto. Função fundamental para os cachorros olharem na direção da câmera. Na equipe também há uma assessora de imprensa e mais duas pessoas que cuidam dos comentários e trends.

Em suma, eles entregam humor leve, que todo mundo consegue consumir junto, das crianças aos avós. Bem, a Ella (minha sócia pet na coluna) disse que quer ser amiga da Blant.

