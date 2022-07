Férias de julho em Paraty com os pets

Vocês já me ouviram falar de praia no inverno, né? Se você der a sorte que eu dei, na minha recente viagem para Paraty, e pegar dias de sol sem uma única nuvem no céu, vai entrar no meu time. Honestamente, eu fujo do litoral entre dezembro e fevereiro. Nestes meses há pessoas em excesso – não entendo porque todo mundo precisa ir para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Afinal, tudo é mais caro (mais do que o dobro) e a temperatura não é nada amiga dos cachorros que podem sofrer de hipertermia e queimar a patinha na areia.

Sem falar nos olhares condenatórios que muitas vezes somos vítimas ao levarmos nossos cães à praia, pois apenas Natal e Parnamirim no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro capital, Santos (um trecho) em São Paulo permitem cachorros na beira da praia. Nos demais, podemos ser multados e expulsos. Ou não haverá fiscalização e viveremos em paz. Resumindo: quanto menos gente, menos tumulto e tensão em relação aos cachorros.

Digamos que eu o convenci a viajar nas férias de julho para o litoral e não para a serra que, diga-se de passagem, estará igual ao litoral no verão. Acreditem, andar na contramão tem suas vantagens. Principalmente, quando se trata de viagens.

Que tal conhecer Paraty?

Resolvi conhecer Paraty e por aqui os programas incluem a Ella (minha sócia pet e filha) 100% das vezes. Sem a Ella, eu não vou. E quantos locais incríveis temos conhecido lado a lado.

Minha primeira decisão foi organizar a agenda para ficar um tempo a mais fora de São Paulo, afinal, são 5 horas de viagem até Paraty que eu aconselho fazer durante o dia, pois tanto a serra de Ubatuba como a de Cunha (você terá que passar por uma delas) são estreitas, íngremes e cheias de curvas. De dia tudo é melhor, né? Lembre-se também de parar para o seu pet esticar as pernas e fazer xixi. Dê comida para ele antes de sair de casa, assim é menos uma coisa para você se preocupar. Claro, coloque cinto de segurança nele, próprio para os pets e leve um pote de água e garrafinha com água filtrada para mantê-lo hidratado durante a viagem.

Fazendo check in na casinha de bonecas

Cheguei em Paraty no meio da tarde e fui para a pousada Pontal Gardens (quartos a partir de R$250,00). O que mais me marcou nela é seu aconchego e decoração. Apesar de pequena, os espaços são muito bem utilizados. Logo na entrada foi projetada uma estação de banho para os pet com dois espaços: um para o banho e outro para secagem. Perfeito para quem tem pets peludos que gostam de rolar na areia e entram no mar. Embaixo há cestos com toalhas. Muito fofo.

E falando de fofices e coisas gostosas: todos os dias é assado um bolo que é oferecido aos hóspedes no lanche da tarde com um café . Quando há pets, uma fornada de petiscos, no formato de ossinhos, é assada e colocada em um potinho lindo.

Todos os dias, eles perguntam se você quer toalha de praia e a coloca dentro de uma sacola colorida de feira. Uma para cada hóspede humano e outra, com uma patinha bordada, para o pet. Como não se apaixonar?

Caso uma jacuzzi com hidro e cromoterapia faça parte dos seus sonhos de consumo, escolha a suíte deluxe (R$ 674,00) que tem um jardim privativo e acabe o dia relaxando na água quente, que contrasta muito bem com o friozinho das noites do mês de julho.

O café da manhã é um bom momento para provar as delícias dos produtores locais, que chegam à mesa em pequenas porções servidas a la carte. Também para conhecer o Ricardo, que vai lhe ajudar a eleger os programas mais interessantes de acordo com o seu perfil. Apesar de Paraty ter 66 praias e 60 ilhas, há muito o que fazer além delas. Confira as opções de trilhas, cachoeiras e roteiros culturais.

Rumo ao mar

Deixei para o meu retorno à Paraty os programas além do mar e foi exatamente na direção dele que parti. Nos três dias inteiros, tirando a chegada e partida, elegi um barco como transporte oficial e visitei a praia do Engenho, Crepúsculo, Peladinho, Cedro e a ilha da Caroço para recarregar as baterias.

E os pets no barco?

A Ella detesta água, então, eu já sabia que deveria levá-la no colo entre o barco e a areia. Não tive problema algum porque eles chegam muito perto da costa e a água bate na cintura, sendo possível caminhar com um cachorro no colo.

Dei tempo para a Ella habituar-se à nova rotina de barcos e desembarques em praias. No começo ficamos na parte de dentro da traineira (barco de pesca que tem sido usado para passeios – R$150,00 a hora na baixa temporada) enquanto ia espiando pela janela a água em movimento. Depois da primeira parada, observei como ganhou confiança e, por isso, sentamos na popa. No final do dia, estávamos deitadas na cobertura do barco.

No dia seguinte, pegamos uma embarcação menor (lancha do Leo, R$ 150,00 a hora e R$ 700,00 6 horas, contato: 24 99232-1373) e percebi como foi bom ter começado com uma maior (traineira do Seu Irineo, contratação na pousada Pontal Gardens). Mantive a Ella com seu colete salva-vidas e sempre com a guia presa no peitoral dela e na minha cintura.

Em alguns momentos, a vi procurar a sombra das árvores. Levei água filtrada e ofereci no seu potinho diversas vezes. Também tinha à mão sua farmacinha, montada com a veterinária, para o caso de alguma picada de inseto ou corte acidental. Felizmente, não foi utilizada. Gostei da ideia de ter alugado um barco exclusivo para nós com a possibilidade de voltar a qualquer momento. Quando estamos com um cachorro temos que ter certa autonomia. É tipo criança, sabe?

Se o antipulgas está em dia, você pode ir tranquilo em relação a pulgas e carrapatos. Levei o spray de neem, que passei por todo o corpo da Ella, para espantar mosquitos. Esqueci o protetor solar (hipoalergênico) para proteger as partes que não tem pelo, mas como o sol não estava queimando, meu erro não foi tão grave.

O sol quente, mas não exagerado e a areia com uma temperatura que podíamos caminhar descalços e, consequentemente, os pets não queimariam os coxins foram fundamentais para conseguir ficar o dia todo na praia com qualidade.

Mesmo as praias que só chegamos de barco nos meses de alta temporada e feriados não são tão tranquilas como agora, portanto, se você viaja com um cachorro, busque lugares e épocas menos cheias. Não vi uma placa dizendo que cachorro é proibido na praia, nem fui vítima de agressões verbais ou olhares de censura. Paraty me pareceu muito friendly com os pets. Porém digo e repito: fuja de aglomerações para evitar dores de cabeça desnecessárias.

Centro histórico e onde comer

O centro histórico de Paraty é um lugar lindo e bucólico, você cruza a ponte que separa as ruas em que circulam carros das de pedras de pé de moleque, exclusiva para pedestres, e viaja no tempo. Dentro de cada janelinha há um estabelecimento comercial – são pousadas, lojas e restaurantes. Nada pode ser modificado, por ali o passado é intocável, afinal, a Unesco declarou Paraty como patrimônio arquitetônico mundial. Que bom!

Eu cheguei ao entardecer e fui presenteada com um pôr do sol colorido que a deixou ainda mais poética. Segui a indicação do Ricardo do Pontal e reservei uma mesa no restaurante Caminho do Ouro. Eu poderia sentar na parte interna com a Ella, mas o cenário externo era sedutor demais para deixar de ser visto. Leve um casaquinho e vista uma calça jeans, pois faz um pouco de frio, mas nada que a roupa certa não resolva. Sucumbi ao carro chefe da casa, que trata-se de um robalo alto e generoso acompanhado de nhoque de milho verde e queijo grana padano (R$ 98,00). Um espetáculo! Para os pets, vale levar um colchonete, assim eles ficam bem acomodados, pois as mesas da calçada estão em cima das pedras irregulares.

Outro jantar memorável aconteceu do outro lado da baía, na Marina Farol de Paraty, onde é possível chegar de táxi boat partindo do cais municipal. O Armazém Mar serve do café da manhã ao jantar e, certamente, cada hora do dia deve entregar uma experiência diferente. Arrisco dizer que o crepúsculo é um dos momentos mais especiais, pois o céu colorido reflete na água e o cenário é de tirar o fôlego. Há um pequeno lounge, em cima da grama e perto da água, que merece um pit stop. Uma vez que você consiga desviar os olhos da combinação barcos balançando nas águas calmas da marina e da cadeia montanhosa gigante ao fundo, prestará atenção ao cardápio e possivelmente escolherá (novamente, eu sei) o robalo com camarões e legumes (R$268,00 para duas pessoas). Delicioso e bem servido, é um prato que ficará na sua memória. Eu não sabia do seu tamanho e pedi de entrada camarões empanados na farinha panko (R$89,00). Valeu porque são uma delícia, mas sem dúvida é muita comida. Os pets ganham um pote de água e já são presença cativa na casa.