Férias com os pets: veja opções para ir bem acompanhado

Como é bom pensar nas férias e ter a certeza e tranquilidade de que nossos pets poderão fazer parte delas! Sei que essa realidade é mais forte para quem mora em São Paulo. A boa notícia é que o pet life style é um estilo de vida que cresce expressivamente. A pesquisa realizada pelo site de reservas Hoteis.com em outubro mostrou que houve um aumento significativo pela procura de viagens com pets: 39% dos entrevistados responderam que sentem-se ansiosos ao se separarem de seus cães. Justo, eu não saio sem a Ella, minha sócia pet na coluna.

Outro número que desperta atenção é o aumento de 300% nas buscas por hospedagem pet friendly. Além disso, 67% dos brasileiros já viajaram na companhia dos bichinhos. Ou seja, temos aqui um comportamento de tendência que vai provocar que cada vez mais hotéis e pousadas se preparem para nos receber. Um brinde a isso!

Assim, selecionamos alguns locais a dedo (e à pata, com a participação da Ella) para você ir com o seu pet. Há opções para todo tipo de bolso, personalidade de pet (quem leu a coluna sobre os ‘nutellas’ e ‘roots’?) e gosto do humano.

No litoral paulista, estão o Bangalô Maresias, na praia de Maresias; o Itapemar, em Ilhabela; o Portal do Cacau, no sertão de Camburi; e a Moa Pousada e o Doral, ambos no Guarujá. Os últimos quatro não impõem limite no porte do pet e dão liberdade para eles circularem nas áreas comuns. Ainda na categoria praia, temos o Vila Tamarindo na Praia do Campeche, em Florianópolis (SC).

Quem gosta da temperatura mais amena das montanhas tem o Surya-Pan, em Campos do Jordão, que arrebatou quatro prêmios na 1ª edição da premiação Melhor Pet Friendly, que elegeu os melhores da categoria. O hotel tem piscina e lago para os pets e trilha na Serra da Mantiqueira. Cercado por um muro alto, é seguro. Os pets podem circular sem guia, apenas com a condição de serem sociáveis com outros humanos e cães.

Ainda dentro da proposta para cães “roots”, que precisam de atividades para gastar energia, temos a Pegada da Onça, no interior de São Paulo. Ela também entrega a trilogia trilha, lago e piscina. Assim como a Le Ange, na região serrana do Rio de Janeiro.

Pelo extremo sul do Brasil, está o hotel Petit Casa da Montanha, em Gramado. Desde nossa estadia por lá, em maio de 2019, o hotel não limita mais o porte dos pets e arrasa nos mimos: no check-in, espere encontrar pote de petiscos. Na plaquinha de “Não Perturbe” do quarto vai também o nome do seu pet e, no quarto, a cama e comedouros dos hóspedes peludos é digno dos cães “nutella”.