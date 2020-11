Dicas para pet lovers

Em tempos de Black Friday, com mil ofertas borbulhando, escolhemos duas diquinhas para compartilhar com vocês que de fato vão ajudar sua vida com o seu pet e um concurso cultural fofíssimo em um dos nossos locais pet friendly preferidos, o Le Pain Quotidien.

Pet friendly com arte

Quem curte grafite vai amar o concurso cultural que o Le Pain Quotidien está fazendo no endereço da Vila Nova Conceição. Claro que eles são pet friendly, né? Eu e a Ella somos fãs do deck elevado e afastado da calçada onde tomamos demorados cafés da manhã com nossos amigos. Os atendentes já chamam a Ella pelo nome, é um amor. Bem, o Le Pain convidou o artista plástico Tito Ferrara (que fez aquele grafite lindo na lateral do prédio do Minhocão de uma mulher com um gato) para grafitar sua parede. Ah! Ficou demais! Sabe o que é mais legal ainda? O Tito ama cachorros e foi supercarinhoso com a minha cachorrinha. Bem, quem quiser concorrer a um grafite dele, cesta de final de ano ou curso de como fazer pães, pode passar do concurso cultural, confere aqui os detalhes.

Saúde para os pets e cursos grátis do Dr Pet

Todo mundo sabe (ou deveria saber!) que temos de aplicar antipulgas nos pets para combater pulgas e carrapatos. Então, aqui tem uma dica bacana. A MSD pegou carona na Black Friday e lançou uma promo, que dá direito a quatro aulas grátis (online) do comportamentalista animal Alexandre Rossi, o Dr Pet. Eu achei ótimo porque educar nossos pets é fundamental se queremos viver com eles por todos os lados! O que você precisa fazer? Entrar nesse link e associar-se ao Clube de Vantagens Bravecto, comprar o antipulgas Bravecto, pegar a notinha e preencher no site. Em seguida, você receberá um e-mail e acesso as aulas online. A promo vai até o dia 4 de dezembro.

Comprinhas com desconto em hospedagem para os pets

A PetLove, que é uma petshop online, também fez uma promo que nos interessa. Quem virar assinante da modalidade recorrente (com compras programadas e repetidas) vai ganhar um voucher de R$ 100,00 para usar na DogHero, que hospeda seu cão na casa de pessoas que adoram pets e são cadastradas na plataforma. Eu não viajo sem a Ella, mas a gente nunca sabe quando precisa de uma mãozinha, né? Acho que vale, sim, ter como opção para o dia que seu pet, por algum motivo, não possa ir com você.