Dicas para curtir o feriado de Páscoa com os pets

Que tal curtir o feriado de Páscoa comendo bem? E não necessariamente só chocolate! Que tal um roteiro de restaurantes com preço fixo (almoço R$ 79,00 e jantar R$ 109,00) e um cardápio (incluindo entrada, prato principal e sobremesa) pré definido em restaurantes bem conceituados da capital paulista? A 28ª edição da Restaurant Week tem várias casas pet friendly, a Ella (nossa CEO pet) foi convidada para ser embaixadora pet e vai indicar onde você pode ir com o seu cachorro.

Caso você não lembre bem como a RW funciona, vamos refrescar sua memória: você acessa o site para saber quais casas fazem parte desta edição, olha o cardápio de cada uma, escolhe a sua preferida e avisa para o seu pet que vocês vão passear. Nós já visitamos 4 locais e dividimos nossa experiência nas próximas linhas. Os demais locais você pode conferir no Guia Pet Friendly.

Duas Terezas

O Duas Terezas fica nos Jardins e serve cozinha de vó com requinte de chef. O espaço pet friendly está localizado nos fundos do sobradinho, fica longe do trânsito de carros e é uma graça. Há ganchinhos no chão para prender a guia dos pets.

Quadrado

O Quadrado está em Pinheiros. O chef Lucas Caroeza cozinha divinamente e faz uma curadoria irretocável de ingredientes locais. Ele consegue orquestrar bem a cozinha e ainda vai às mesas falar com os clientes. Como é apaixonado por pets, seguramente vai querer dar uns apertos no seu. As mesas do primeiro andar, dentro do salão interno, são pet friendly. Assim como as do rooftop.

Jacarandá

Ainda em Pinheiros, quase chegando na Avenida Rebouças, está o Jacarandá. Sou apaixonada pelo jardim com teto de vidro, onde a luz natural passa e deixa tudo mais bonito. E, também, protege da chuva, ou seja, você pode ir com qualquer condição climática. Os pratos encantam pela apresentação e sabor. Você se sente fora de São Paulo, é revigorante.

Taste It

Dentro do hotel Pullman Ibirapuera está o Taste It, um restaurante que atende os hóspedes e o público em geral. Na charmosa varanda há mesas de dois lugares com grandes poltronas feitas de corda e uma bonita mesa coletiva de madeira. Há cobertura, mas é melhor escolher dias e noites sem chuva. Por ser espaçosa, é uma boa opção para ir com cães maiores. O cardápio é eclético e os pratos bem executados.

Lembre-se, chocolate faz mal para os pets. Não divida seu ovo ou barra, nem dê um pedacinho. E cuide para que nenhum cão ou gato, espertinho e ladrão, pegue o seu ou das crianças.