Cinema com pets: saiba como funciona e veja dicas

Já pensou em ir ao cinema com o seu pet? Eu e a Ella (minha sócia pet na coluna) já fomos diversas vezes e a emoção sempre se repete. Desde de junho de 2019, no terceiro sábado de cada mês, é realizado o Cine Pets, em que as salas de cinema do Cinesystem em São Paulo (no Shopping Morumbi), Curitiba, Maceió, Florianópolis, São Leopoldo, Vila Velha e Rio de Janeiro promovem sessões pet friendly.

Acabamos de assistir ao filme Patrulha Canina. Fui com o coração aberto e disposta a gostar, mas… O enredo não é a minha praia. Claro que é ótimo quando o longa nos agrada, mas o programa vale quando estamos com nosso doguinho.

A Ella dorme o filme todo, chega a roncar. Grande parte dos pets fica tranquila, mas não é incomum escutar um latidinho no meio da sessão. Claro que a chegada é mais agitada e barulhenta, mas é incrível: depois que a cachorrada se acomoda com seus tutores e as luzes diminuem, parece até que existe um efeito mágico que os acalmam.

Há dois tipos de assentos. Na área VIP as cadeiras reclinam, levantam os apoios para as pernas e viram quase uma cama (R$ 54). As normais, espaçosas e confortáveis, custam R$ 40. Conforme o tamanho do pet, é possível sentar juntos em uma poltrona. Alguns cães preferem deitar no chão. Eu fico grudada na Ella.

Quem tem pets energia de pilha alcalina, antes de entrar na sala, deve levá-lo para passear. O ideal é que ele chegue cansado, pois ficará quase duas horas deitado ao seu lado. Para todos, calminhos e agitados, esvaziar a bexiga é fundamental. Portanto, reserve uns 20 minutos para dar uma volta caprichada. Ainda assim, carregue um tapete higiênico na bolsa por prudência. Jamais deixei um xixi ou cocô para trás.

Um ponto importante: como seu pet é com outros animais? Ele precisa ser dócil. Quem foi bem socializado quando filhote não terá problemas de fazer amizade. Caso seu cachorro não esteja pronto para pegar um cineminha sem comprar briga com o vizinho, invista em um adestrador – mas vai levar um tempinho até ele poder frequentar o programa.

Não dê água antes de entrar na sala ou durante o filme para evitar um xixi indesejado. Sobre alimentos: alguns pets têm ciúmes da sua comida, portanto, o alimente antes ou depois do filme. Deixe ele na guia o tempo todo. No mais, a sessão já vai começar.

É JORNALISTA, FOTÓGRAFA E AUTORA DO GUIA PET FRIENDLY