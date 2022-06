Festa junina para curtir com os pets

O que pode ser melhor do que um cachorro e uma festa junina? O plural. Sim, muitos cachorros em uma festa junina com verba revertida para quem precisa de ajuda. É a combinação perfeita, certo?

Portanto, se você está em busca de um local para curtir um arraial na companhia do seu pet, saiba que no Cachorródromo (Rua Francisco Duarte, 33, Vila Guilherme) vai acontecer neste fim de semana (25 e 26 de junho) o Arraiu – com U no final para deixar claro que a festa é do cachorros. Bem, normalmente o Cachórrodomo é deles, afinal, trata-se de um parque indoor com 2.500 metros quadrados, piscina e atividade de agility onde os pets podem ficar sem guia.

Nestes dias com clima de São João, os pets ganharão petiscos e os humanos, comidas típicas. Quadrilha? Também terá. E um bingo beneficente. Além de decoração típica. O casamento caipira faz parte da programação, mas o casal em questão será formado por cães, que devem estar vestidos a rigor. Inclusive, a proposta é que nestes dias todos os pets usem suas fantasias de caipirinhas. Sabemos que imaginação e fantasias não faltam para os tutores, né?

O Desafio Super Cão, que é um circuito do Cachorródromo para os cães com mais destreza, que gostam de subir, descer, pular e passar no meio de brinquedos de agility terá uma versão interativa, onde os humanos terão a oportunidade de participar.

O ingresso custa R$ 35 por pet com direito a dois acompanhantes humanos. O valor arrecadado com as brincadeiras será todo revertido para a ONG Pet Sem Fronteiras e parte da bilheteria para a ampliação do Centro Espírita da Luz.

Lembre-se de levar a carteira de vacinação do seu pet, caso contrário, vocês não poderão entrar. Seu pet deve ser social com outros cães e pessoas e se ele for das raças pitbull, rottweiler, mastim napolitano e american stanffordshire terrier deverá usar focinheira (lei estadual 11.531/03 e decreto estadual 48.533/04).