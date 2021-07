A hospedagem ideal

Como é maravilhoso saber que posso fazer tudo com a Ella, minha sócia pet na coluna. E esse “tudo” inclui viajar. Para agitar o mundo dos pets, lançamos, pelo Guia Pet Friendly, a 2º edição do Prêmio Melhor Pet Friendly. As principais categorias deste ano são Melhor Hospedagem Nutella e Melhor Hospedagem Roots, com opções na cidade, serra, interior e litoral.

Se você tem um pet Nutella, tranquilo e dorminhoco, vote no seu local preferido – os finalistas já foram definidos. Na cidade, escolha entre os hotéis Hilton São Paulo, Palácio Tangará, Marriott Executive Apartments, Tivoli Mofarrej e Maksoud na capital paulista. Em Campinas, o Radisson Red e, em Gramado (RS), o Petit Casa da Montanha.

Ah! Você é do tipo que curte praia mesmo no inverno? Somos dois. Neste caso, veja os indicados são o chiquezinho Doral e a rústica e charmosa Moa Pousada, ambos no Guarujá. Em Ilhabela, o descolado Itapemar. Em Maresias, tem a casa para alugar do Village Maresias e a acolhedora pousada Toca da Praia. Além da econômica Rosa dos Ventos em Juqueí e do clássico Villa Tamarindo, na Praia do Campeche, em Florianópolis (SC).

Para quem tem pets bem animados e que necessitam de atividades para gastar energia, há opções para curtir o friozinho das montanhas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Surya-Pan em Campos do Jordão (SP) tem trilha pelo meio da Mantiqueira; a Rohsler, em Monte Verde (MG), piscina e jacuzzi no meio do jardim cercado de araucárias. Na serra fluminense, vale conhecer a Le Ange, com lago e cachoeira, e o Portal da Montanha com piscina natural. O Parador está localizado nos cânions gaúchos e tem os campos de cima da serra em volta, assim como o Refúgio da Montanha Brasil em Alfredo Wagner (SC).

Os pets roots também têm boas opções para curtir uma prainha, ainda mais se for no Rio de Janeiro, onde os cães têm acesso permitido por lei. O Hilton Morumbi fica na beira da Praia de Copacabana. No litoral norte de SP está a Portal do Cacau, com piscina exclusiva para os pets e playground. Já na Praia do Rosa (SC), a opção é a Lagoa de Ibiraquera, pertinho da pousada Vistacalma.

Opções não faltam – escolha levando em conta a personalidade do seu cão. Sejamos os melhores clientes para que mais hotéis nos recebam.

É JORNALISTA, FOTÓGRAFA E AUTORA DO GUIA PET FRIENDLY