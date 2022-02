7 anos de Guia Pet Friendly e 7 hotéis e pousadas

No dia 13 de fevereiro o Guia Pet Friendly soprou sete velinhas. Nosso trabalho leva ao mais importante: viver mais tempo com os pets. Afinal, os animais de estimação reduzem a pressão arterial, ajudam a controlar a ansiedade, desenvolvem nosso senso de responsabilidade, nos levam a socializar e, consequentemente, a ter menos solidão. O resultado? Redução de estresse e chances de desenvolver doenças. Pegando o gancho no número 7, vamos indicar 7 hotéis e pousadas pet friendly para você curtir com o seu pet.

7 hotéis pet friendly

Pensou em praia? Então, vá para o Doral, na Praia da Enseada, no Guarujá, que tem espaço coberto para tomar café da manhã com os pets e terraço exclusivo para banhos de sol.

Ainda por estes lados, também hospede-se na Moa Pousada, na Praia de Pernambuco, que tem a SRD Hula como “cãocierge” (cachorra que mora na pousada e recebe os hóspedes), clima intimista com seus 8 quartos e piscina rodeada de palmeiras no centro. E, claro, tire proveito do final da Avenida Jomar: ela fica virada para a praia, seu nível é mais alto, mas com fácil acesso ao mar e é coberta de areia. Como este pedaço não faz parte da praia, você pode ir com os pets sem medo de ser barrado.

Em Ilhabela, litoral norte, fique hospedado no charmoso Itapemar, onde os pets podem acompanhar os tutores nas duas piscinas, uma mais bonita do que a outra, e têm lounges próprios para eles. Um amor! Além de kit pet com caminha, comedouros e toalhas estampadas de patinhas.

No caso de Serra, opte pelo Surya-Pan em Campos do Jordão (SP) e curta a trilha no meio da Mantiqueira, o imenso gramado com vista para a Pedra do Baú, o lago para os pets mais experientes nadarem e a piscina rasinha para quem é menos aventureiro, mas adora se refrescar na água.

A Rohsler em Monte Verde (MG) é outra opção deliciosa com piscina liberada para os pets, ofurô e sauna com vista para as araucárias e também jacuzzi ao ar livre. Destaque para o café da manhã, digno de todas as suas calorias.

Ainda no clima natureza chic, coloque na lista a pousada Pegada da Onça, em Tapiraí.

E a Ronco do Bugio em Piedade: ambas com trilha e cachoeira dentro da propriedade, natureza como atração principal e ofurô e lareira nos quartos que são super românticos.

Faça uma programação e visite todos os 7 hotéis e pousadas ao longo do ano. A Ella (minha sócia pet neste blog e Guia Pet Friendly) garante: é “animal”. Eu, que adoro ficar bem hospedada e não abro mão de conforto e muito menos de ter a Ella ao meu lado, garanto que seus dias serão em grande estilo, bom atendimento e um olhar especial para os pets. Foi-se o tempo em que os piores hotéis aceitavam cães ou que tínhamos que nos contentar com os piores quartos. A hotelaria já entendeu que ser pet friendly é de extrema importância e que pets bem educados por seus tutores poderão frequentar qualquer local sem causar incômodo aos demais hóspedes. Novos e ótimos tempos!