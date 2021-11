30 locais pet friendly para comer e beber

Olhei para a tela do computador e sorri, pois fiquei feliz ao ver a lista de 50 locais pet friendly que fazem parte do nosso novo ebook Os Melhores Locais para Comer&Beber com os Pets. Quem mora em São Paulo tem boas opções de restaurantes, cafés, padarias, pizzarias, hamburguerias e bares pet friendly. Apesar da maioria dos locais estarem na capital, também há indicações no litoral, serra e interior do Estado, além de Porto Alegre, Gramado e Monte Verde. Todos os estabelecimentos foram visitados por mim e pela Ella (minha sócia pet neste blog e no Guia Pet Friendly) ou por algum jornalistinha pet do nosso time. Portanto, vocês podem confiar.

Almoços demorados

Aos sábados e domingos o que a gente mais quer? Não ter horário para nada, certo? E, claro, desfrutar de um almoço demorado, afinal, nosso maior compromisso é curtir o momento. Para saborear receitas portuguesas vá para a Tasca do Zé e da Maria, em Pinheiros, ou à Tasca da Esquina, nos Jardins. O Duas Terezas e o Jacarandá têm cenários acolhedores que dão a sensação de estar longe da selva de pedra.

Fora da capital, mas relativamente perto, tem o Hangar 13 em Gurarema, o Picanha e Pasta em Santo Antônio do Pinhal e o Paris 6 em Campinas. À beira-mar, no Guarujá, a dica é o Tahiti, na praia de Pitangueiras.

Choveu, e daí?

A maior dificuldade dos pets lovers é saber para onde ir quando chove. Por isso, selecionei 10 locais fechados onde nenhuma tempestade irá atrapalhar. Se a proposta for comer um lanche você pode ir para o Bullguer da Vila Nova Conceição ou ao Piadina Tree de Moema. Deu vontade de comer uma pizza? Opte pela Tutta Pizza, no Morumbi, ou pelo Frê Restobar em Santa Cecília. Quer um cardápio com mais opções? Neste caso, as casas do Paris 6 nos shoppings Pamplona e Morumbi Town, em São Paulo, Vale Sul em São José dos Campos e ABC em Santo André são uma ótima pedida. Em Pinheiros, o Brado Casa tem um cardápio diversificado e o Fitó é especializado em pratos nordestinos.

Vai um docinho, café e pão?

Nada como sentar em um local gostoso, tomar um bom café acompanhado de um docinho. Ou comer um pão quentinho feito com fermentação natural. Como são bem-vindas essas pausas no dia a dia, não é mesmo?

Em Porto Alegre, o Fermata 29 tem um mil-folhas em formato de ossinho que é uma maravilha, e a Barbarella Bakery oferece um dos melhores pães, não só da cidade, como do Brasil. Já o Café e Prosa serve cafés com direito a dezenas de flores, pois está dentro no jardim de uma floricultura.

Na capital paulista, somos fãs da rede de padarias belgas Le Pain Quotidien, os endereços pet friendly ficam nos bairros da Vila Nova Conceição, Jardins e Higienópolis. Quem está no Ipiranga tem o Coffe and Co e, na Vila Mariana, o Sow Cake. Na cidade de Americana, você pode curtir o deque pet friendly do Mercatto Gourmet Claudia Porteiro e, em Holambra, o Martim Holandesa.

Serviço: No ebook ainda temos as editorias “Para Namorar e pedir em casamento” e “Happy Hour, coisa e tal”. Para baixar grátis, acesse este link e use o cupom ESTADAO.