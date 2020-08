Guia Pet Friendly

Fiéis companheiros

Você se lembra da cena do filme Náufrago (2000), com Tom Hanks? Da emocionante cena em que ele chora desesperadamente quando a bola de vôlei se desprende de sua embarcação improvisada? “Wilsooon”, grita ele, com dor. O ser humano precisa de uma companhia. Em tempos de isolamento social, isso ficou ainda mais notório. Já parou