Fora de Série

George R. R. Martin fala do suposto estupro em Game of Thrones

Clarice Cardoso Decaptar um protagonista ao fim do primeiro episódio é uma jogada arriscada para qualquer série, mas foi assim que Game of Thrones fincou sua espada na terra e anunciou que não está no ar para brincadeiras. A produção desde então flerta com os limites morais, com violência gráfica, sexo depravado, castração, homens queimados