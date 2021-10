Grupo de pesquisa da USP realiza a jornada Reflexões Contemporâneas sobre Autoria e Imaginário na Literatura para Crianças e Jovens

O Grupo de Pesquisa em Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens realiza nos dias 10, 11 e 12 de novembro a sua 2ª jornada, intitulada Reflexões Contemporâneas sobre Autoria e Imaginário na Literatura para Crianças e Jovens. O grupo é ligado à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), da Universidade de São Paulo (USP).

A conferência de abertura “O que é um autor?” será no dia 10, às 14 horas, com Roger Chartier, historiador e professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales e do Collège de France, em Paris, e da University of Pennsylvania. No dia 12, às 14 horas, a conferência “O sofrimento da imagem” será ministrada pelo escritor e ilustrador Odilon Moraes, que celebra 30 anos de carreira em 2021. As duas palestras serão transmitidas pelo YouTube, no canal da FFLCH.

Além das conferências, haverá uma série de mesas-redondas, com os temas:

– Palavra e Imagem: a Arte de Contar Histórias

– As Várias Idades e Formas de Horror

– Contos de Fadas e Questões Autorais

– Literatura e suas Materialidade

– Literatura Infantil e Juvenil: Linguagens do Imaginário

– Literatura, Humanização e Extremo: Movimento de Resgate e Sobrevivência

– Expressões do Feminino: Diálogo entre Literatura e Audiovisuais

– As Narrativas no Palco: o Teatro e a Dança como Meios de Comunicação do Imaginário

Clique aqui para conferir a programação das mesas-redondas.

Os pesquisadores que quiserem participar da jornada devem enviar suas propostas até o dia 24 de outubro. O aceite será enviado por e-mail até o dia 28. Os links para as salas serão divulgadas em 7 de novembro.

Para outras informações:

Site do evento: www.criancasejovens.com

E-mail do evento: gpcriancasejovens@gmail.com