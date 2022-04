‘Ratolândia’: uma fábula sobre democracia e representatividade política

Era uma vez um país chamado Ratolândia, onde os gatos pretos governavam os ratos. Eleitos e reeleitos a cada cinco anos, os gatos pretos criavam boas leis – para eles. Uma delas, por exemplo, proibia que os ratos corressem rápido para facilitar o café da manhã de seus governantes.

Um dia, os ratos se cansam e decidem não votar mais nos gatos pretos. Com uma campanha eleitoral convincente, os gatos brancos são eleitos e tomam o poder. E a vida fica ainda mais difícil para os ratos, que, no pleito seguinte, elegem os gatos pretos e depois os gatos brancos e os pretos e assim por diante. E gatos pretos e brancos dão início a um governo de coalizão. Enquanto isso, os ratos continuam sendo negligenciados pelos governantes. Até que…

Ratolândia trata, com uma linguagem simples, de democracia, eleições, representatividade e participação política. Em um ano fundamental para a nossa democracia, pode abrir portas para conversas fundamentais, com conteúdo e linguagem adequados para o entendimento das crianças.

A obra, publicada em 2020 na França, é o primeiro livro ilustrado da escritora francesa Alice Méricourt. As ilustrações são premiado ilustrador chinês Ma Sanjin, que cria um ambiente hostil para Ratolândia, com pitadas de humor.

Ratolândia é o segundo livro do Oh! Outra história, selo infantil e juvenil da Editora Veneta, especializada em HQs. O selo ganhou vida com outra narrativa importantíssima: Bertha Lutz e a Carta da ONU, de Amma e Angélica Kalil, em formato HQ.

Nele, as autoras, com consultoria da historiadora Teresa Cristina de Novaes Marques, professora da Universidade de Brasília (UnB), contam um episódio da vida de uma das mais importantes feministas brasileiras do século XX. Bertha Lutz representou o Brasil na Conferência de São Francisco, em 1945, onde a Carta da ONU foi criada por representantes de 50 países, a grande maioria homens.

Serviço

Ratolândia

Escritora: Alice Méricourt

Ilustrador: Ma Sanjin

Editora: Oh! Outra História, selo infantil da Editora Veneta

Preço médio: R$ 54,90 (capa dura)

Bertha Lutz e a Carta da ONU

Autoras: Amma e Angélica Kalil

Editora: Oh! Outra História, selo infantil da Editora Veneta

Preço médio: R$ 39,90