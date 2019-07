Irmãos que dividem o quarto e o muro de Trump

Quem dividiu o quarto com um irmão quando criança sentiu na pele as vantagens e desvantagens dessa convivência mais do que estreita. Quem tem filhos pequenos que compartilham o mesmo espaço na hora de brincar e dormir também. O livro ilustrado Querido Senhor Presidente, de Sophie Siers e Anne Villeneuve, recém-lançado pela Editora Melhoramentos, aborda o assunto com muito bom humor e referências reais sobre nosso presente – ou melhor, o dos Estados Unidos.

Aqui, imagens e palavras se interrelacionam para contar a história. É preciso “ler” as duas linguagem para compreender exatamente o que está acontecendo. A cada página dupla há uma carta escrita pelo garoto Samuel para o presidente e duas imagens – uma delas descreve o que a carta diz e a outra mostra o tal presidente recebendo a correspondência.

Nas cartas, o menino se queixa de dividir o quarto com o irmão mais velho e lista as coisas insuportáveis que ele faz, como ficar mexendo no celular até altas horas da noite. Logo de início, Samuel propõe uma solução: construir um muro do quarto para separá-los.

Eu vi você no noticiário desta noite dizendo que iria construir um muro. Talvez eu deva fazer um também…”

Samuel não cita o presidente americano, Donald Trump, mas ele está lá. Além da referência explícita à construção do muro, há outros elementos que o evidenciam, como seu inconfundível topete loiro. O livro é divertido, mesmo para os leitores que não relacionam o tal presidente a Trump. Mas, claro, torna-se ainda mais engraçado para quem faz a relação. Há camadas para leitores de todas as idades, com as mais variadas experiências.

Ao longo da história, as cartas de Samuel mostram as reflexões que ele faz – sozinho e nas conversas com a família – sobre a construção do muro para dividir o quarto e a melhor maneira de se relacionar com o irmão mais velho.

Serviço

Querido Senhor Presidente

Autoras: Sophie Siers e Anne Villeneuve

Editora: Melhoramentos

Preço médio: R$ 25

ESTANTE DE LETRINHAS

No Instagram @blogestantedeletrinhas

No Facebook @blogestantedeletrinhas

Contato: estante.letrinhas@gmail.com