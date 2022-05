Praça Charles Miller será palco da nova Feira do Livro em São Paulo; cem editoras já confirmaram

São Paulo ganhará no próximo mês uma nova Feira do Livro!

De 8 a 12 de junho, a Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu, em São Paulo, será palco do evento gratuito, que reunirá mais de cem editoras de portes pequeno, médio e grande – muitas delas dedicadas à literatura infantil e juvenil, como Aletria, Amelì, Cai-Cai, Caixote, Companhia das Letrinhas, Gato Leitor, Jujuba, Oficina Raquel, ÔZé, Panda Books, Pulo do Gato e Solisluna, entre outras.

Haverá lançamento de livros, encontro entre leitores, autores, editores e livreiros, mesas com autores nacionais e estrangeiros, além de atividades para as crianças.

A Feira do Livro é realizada pela Associação Quatro Cinco Um, organização sem fins lucrativos voltada para difusão do livro na sociedade brasileira, e pela Maré Produções, e conta com apoio do Museu do Futebol, do Museu da Língua Portuguesa e do Instituto Serrapilheira.