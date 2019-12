Os 10 posts mais acessados do Estante de Letrinhas em 2019

Neste último dia do ano, compartilho com vocês os 10 posts mas acessados de 2019. Mais uma vez, o campeão foi um serviço que fiz em 2016 e atualizei neste janeiro sobre assinatura de livros para crianças. Os outros no top 10 são furos – jargão no jornalista para notícia dada em primeira mão -, pesquisas sobre leitura e literatura, reflexões, prêmios, listas de livros incríveis e uma resenha.

Boa virada de ano pra todos, que venha 2020! :o)

1.

9 serviços de assinatura de livros para crianças

Todos parecem iguais – mas só na teoria. Entenda como são os clubes de leitura e descubra as diferenças entre eles, incluindo o preço. Post de 2016, atualizado em janeiro de 2019.

2.

Livro é caro? Não há bibliotecas? Por que os moradores de São Paulo não leem

Pesquisa sobre hábitos culturais feita pelo Ibope, a pedido da Rede Nossa São Paulo, expõe as razões apontadas pelos moradores da cidade para não ler. Post de abril de 2019.

3.

No Dia Nacional do Livro Infantil, conheça 15 obras brasileiras incríveis!

Entre os escolhidos há prosa e poesia, livro ilustrado, livro-imagem e também informativo. Na lista estão obras que tratam de medos, falam da infância, resgatam histórias clássicas e abordam questões importantes, entre outras. Post de abril de 2019.

4.

O papel do ilustrador na literatura infantil

Você já percebeu que às vezes o nome do ilustrador está na capa do livro, junto com o do escritor, e que outras vezes ele só aparece dentro dos créditos da obra? Você sabe por que isso acontece? Confira reflexão sobre o assunto, a opinião do curador do Prêmio Jabuti sobre autoria na literatura infantil e aproveite para conhecer o livro “O Grande Pato”. Post de maio de 2019.

5.

E vocês, o que acham de ‘O Diário de um Banana’?

Conversei com o editor de infantojuvenil e quadrinhos da V&R Editoras, Fabrício Valério, para tentar entender um pouco o sucesso desta série, que deu origem a várias outras, no Brasil e em outros países, com base na mesma fórmula. Atenção: o post é de 2012, quando comecei a fazer o blog e a V&R lançava o “Casa dos Horrores”.

6.

Conheça o escritor que venceu o Alma, o maior prêmio da literatura infantil mundial

O Prêmio Memorial Astrid Lindgren entrega anualmente o equivalente a R$ 2,08 milhões ao vencedor, que pode ser escritor, ilustrador, contador de história e promotor de leitura. Post de abril de 2019.

7.

A lista das obras premiadas pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil

Prêmio FNLIJ 2019 – Produção 2018, o mais importante com foco específico na literatura infantil e juvenil, destaca obras incríveis publicadas no Brasil. Post de maio de 2019.

8.

Biblioteca Mario de Andrade expõe livros infantis raros e cria programação aos domingos

“Livros para Crianças” é nome da exposição que será inaugurada no dia 4 de junho, com 58 obras raras que apenas pesquisadores da área têm acesso. Nas manhãs dos domingos, biblioteca promoverá atividades ligadas ao livro e à literatura. Post de maio de 2019.

9.

Com delicadeza, livro infantil trata de assédio e violência contra criança

Em “Leila”, Tino Freitas e Thais Beltrame descem ao fundo do mar para falar de um assunto difícil, mas que precisa ser tratado. Post de junho de 2019.

10.

Bibliotecas e salas de leitura melhoram o desempenho dos alunos?

Para responder à questão, Instituto Pró-Livro (IPL) ouviu 500 escolas públicas que atendem crianças do ensino fundamental em 17 Estados brasileiros; estudo foi desenvolvido pelo Insper e aplicado em campo pela OPE Sociais. Post de maio de 2019.