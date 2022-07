Ocupação Literária: novo evento foca literatura infantil com atividades para crianças e debates para adultos

Depois da inauguração das livrarias infantis Miúda e Pé de Livro, da estreia da Feira do Livro de São Paulo, no Pacaembu, e da realização da primeira Bienal Internacional do Livro após o início da pandemia, o cenário literário da capital paulista volta a se movimentar com a Ocupação Literária. O evento – criado para tirar a literatura para a infância da programação paralela das feiras literárias – é pensado para crianças e adultos e ocorrerá nos próximos dias 22 (sexta-feira), 23 (sábado) e 30 (sábado seguinte).

“Queremos dar um lugar de destaque para a literatura infantil. Nas feiras literárias de um modo geral, a literatura infantil ocupa uma programação paralela e, em geral, direcionada às crianças com atividades de entretenimento. Queremos levar a leitura para crianças para o palco, para o centro da conversa e da discussão, porque ela é tão importante quanto à literatura para as pessoas de outras idades”, afirma Denise Guilherme, fundadora do Clube de Leitores A Taba, responsável pela idealização e organização da Ocupação Literária. Denise assina a curadoria com a escritora, jornalista e documentarista Gabriela Romeu.

Denise conta que editoras, livrarias e bibliotecas criaram coletivamente uma série de 13 eventos gratuitos que ganharão vida em sete bairros de São Paulo. Serão oficinas, contações de histórias (incluindo uma acessível em libras), debates sobre mediação de leitura, literatura para bebês, crítica literária e desafios da curadoria de livros para a infância e uma exposição de ilustrações originais. A programação é gratuita e não é necessário fazer inscrição – basta chegar ao local.

“A Ocupação Literária surge do desejo de levar a leitura e a literatura para a cidade. Neste primeiro momento, o evento está restrito a espaços onde a literatura já circula: livrarias, bibliotecas e as próprias editoras abriram seus espaços. A nossa intenção é que esse evento seja permanente e que ocupe outros espaços da cidade para que todos percebam que a leitura faz parte da vida, que não está limitada aos espaços já estabelecidos para isso, diz Denise.

Participarão da Ocupação as Bibliotecas Hans Christian Andersen (Tatuapé, zona leste) e Caminhos da Leitura (Parelheiros, zona sul), as Livrarias Faz de Conta (Bixiga, região central), Miúda (Pompeia, zona oeste), Nova Alexandria (Ipiranga, região central), NoveSete (Vila Mariana, zona sul) e Panapaná (Vila Mariana, zona sul) e as Editoras Biruta, Brinque-Book, Caixote, Companhia das Letrinhas, Escarlate, Ozé, Pequena Zahar, Pulo do Gato e Semente.

Confira, a seguir, a programação:

22 de julho, sexta-feira

19 horas – Histórias para suspender o céu

Histórias sobre mitos de criação do mundo contadas no escuro por Giselda Perê.

Para quem: Crianças de todas as idades}

Onde: Livraria Miúda, na Rua Coronel Melo de Oliveira, 766 – Pompéia

23 de julho, sábado

10 horas – A volta das fadas: descobrindo mulheres escritoras

A gente pensava que sabia tudo o que havia para saber sobre contos de fadas até o momento em que encontramos as autoras que pensaram, contaram, escreveram e sonharam histórias. Esse papo é sobre alguns livros que estão trazendo esse tesouro de volta. Com Susana Ventura e mediação de Denise Guilherme.

Para quem: Adultos

Onde: Biblioteca Hans Christian Andersen, na Avenida Celso Garcia, 4.142 – Tatuapé

** A escritora Susana Ventura lançou recentemente o livro Sete Contos Que Nunca Me Contaram: Contos de Fadas Escritos e Recontados por Mulheres e escrevi sobre ele aqui nesta Estante de Letrinhas.

10 horas – Exposição Alcateia

Lançamento presencial do livro Alcateia, de Fabíola Reis, que reúne contos em que o leitor se depara com várias faces do lobo. No lançamento, que comemora os dez anos da OZé Editora, estarão 7 dos 15 ilustradores da obra. Os visitantes poderão também apreciar as ilustrações originais.

Para quem: Crianças e adultos

Onde: Faz de Conta Livraria, na Rua Conselheiro Carrão, 420 – Bixiga

** Também já escrevi sobre a Faz de Conta! Clique aqui para saber mais.

10 horas – Literatura infantil, política e sala de aula: perspectivas

Conversa com Daniela Gutfreund sobre a abordagem de temas políticos em sala de aula.

Para quem: Adultos

Onde: Livraria NoveSete, na Rua França Pinto, 97 – Vila Mariana

10 horas – Nós que somos Solano Trindade

Comemoração dos 114 anos de Solano Trindade com contação de histórias do poeta, como Canto Negro, Tem Gente com Fome, Tambor Africano e outros contos de países africanos de língua portuguesa.

Para quem: Crianças e adultos

Onde: Editora Nova Alexandria, na Rua Engenheiro Sampaio Coelho, 111 – Ipiranga

15 horas – Para desenhar com Jonas Meirelles

Sessão de autógrafos O Dia em que Meu Prédio Deu no Pé, de Estevão Azevedo (Companhia das Letrinhas). Antes haverá oficina de desenho que terá o livro como ponto de partida o livro.

Para quem: Crianças a partir de 4 anos

Onde: Livraria Miúda, na Rua Coronel Melo de Oliveira, 766 – Pompéia

15 horas – Um papo com a crítica

Como vai a crítica literária para literatura infantil e juvenil no Brasil? É a pergunta dessa conversa com as pesquisadoras Cristiane Tavares, do Instituto Vera Cruz, e Cristiane Rogerio, d’A Casa Tombada e jornalista da Revista Crescer, e os também jornalistas Bruno Molinero, da Folha de S. Paulo, Paula Carvalho, da Revista Quatro Cinco Um, e eu :o). Com mediação de Isabella Trazzi.

Para quem: Adultos

Onde: Biblioteca Hans Christian Andersen, na Avenida Celso Garcia, 4.142 – Tatuapé

15 horas – Livros ilustrados são para todas as idades

Comumente associado à literatura infantil, o livro ilustrado aponta para tantas possibilidades artísticas descoladas do critério da idade. Para responder a pergunta “há espaço para a literatura ilustrado entre os adultos?” foram envidados o escritor e ilustrador Odilon Moraes, as editoras Maria Amélia Jannarelli, da AmelÌ, e Isabela Malzoni, da Caixote, e a livreira Melissa Pomi.

Para quem: Adultos

Onde: Livraria NoveSete, na Rua França Pinto, 97 – Vila Mariana

** Escrevi também neste Estante sobre o livro Coisas para Deslembrar, de Alexandre Rampazo, livro ilustrado para adultos lançado pela Editora Caixote.

30 de julho, sábado

9 horas – Rua adotada, território abraçado

Espaço de histórias e de contato com música, teatro, dança, cinema e literatura, as ruas adotadas são locais para compartilhar o espaço e a vida em comunidade. Durante o dia, crianças e adultos poderão participar de várias atividades, como tenda de mediação de leitura, oficina de brincadeira e contação de histórias.

Para quem: Crianças e adultos

Onde: Rua Vicenzo Neritti, 600, São Norberto – Parelheiros

10 horas – Questões contemporâneas no livro ilustrado

Bate-papo entre autoras do livro Maremoto, de Flavia Reis e Elisa Carareto.

Para quem: Leitores de todas as idades

Onde: Faz de Conta Livraria, na Rua Conselheiro Carrão, 420 – Bixiga

10 horas – Ler, cantar e brincar: literatura de berço

Conversa sobre literatura para bebês com Cássia Bittens, seguida de encontros de dança para bebês com Balaio Corpo Educação.

Para quem: Bebês e adultos

Onde: Livraria Miúda, na Rua Coronel Melo de Oliveira, 766 – Pompéia

10 horas – Como nasce um livro?

Bate-papo “ilustrado” entre duas escritoras sobre seus processos de pesquisa, criação, produção e edição de livros. Com Susana Ventura, pesquisadora e escritora, e Márcia Leite, escritora e editora da Pulo do Gato.

Para quem: Adultos

Onde: Espaço Pulo do Gato, na Rua General Jardim, 482, conjunto 22 – Vila Buarque

15 horas – Duas línguas

Contação de histórias simultaneamente em português e em libras, com Mirela Estelles e Amarilis Reto.

Para quem: Adultos e crianças

Onde: Livraria Miúda, na Rua Coronel Melo de Oliveira, 766 – Pompéia

Outras informações podem ser obtidas no site do evento. E aí, nos vemos nessa programação incrível?