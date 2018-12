A Queda dos Moais, Inventeca, Millôr Fernandes, O Grande Pato e um Natal cheio de livros

Novidade 1: A Queda dos Moais, uma aventura na Ilha de Páscoa

Blandina Franco, Patricia Auerbach e José Carlos Lollo acertaram em cheio! A Queda dos Moais, que foi lançado neste sábado, dia 8, em São Paulo, é um livro inteligente – e divertido. É literatura da melhor qualidade: história criativa, bem contada e que se relaciona intimamente com as ilustrações, que, aliás, são fundamentais na história. E os autores apresentam, de maneira muito criativa, sem didatismo, diferentes tipos de textos.

Pois bem. A Queda dos Moais narra a história de uma família que vai nas férias para a Ilha de Páscoa, que tem como principal atrativo estátuas de pedra que medem mais de 4 metros de altura e pesam até 82 toneladas. Ao chegar na ilha, a família descobre que as estátuas haviam tombado. Além de não saberem o motivo, pais e filhos têm de descobrir outras coisas para fazer no local, já que a principal atração está prejudicada.

Para contar a história, Blandina, Patricia e Lollo se utilizam de 29 tipos de texto: folheto publicitário, quadrinhos, reportagem, e-mail, diário, WhatsApp, receita, carta, lista e canção, entre outros. Eles apresentam os formatos de um jeito tão natural que, confesso, só percebi a intenção quando cheguei ao fim do livro.

Serviço

A Queda dos Moais

Autores: Blandina Franco (texto), Patricia Auerbach (texto) e José Carlos Lollo (ilustração)

Editora: Escarlate

Páginas: 64

Indicação etária da editora: 8 anos

Preço médio: R$ 42

Mais dois livros da Patricia Auerbach

Além de A Queda dos Moais, Patrícia lançou neste ano A Garrafa e Já Sei Ler!.

A Garrafa tem a mesma ideia de outros dois livros da autora, O Jornal e O Lenço. Todos são livro-imagem, tipo de obra em que a história é narrada por meio das imagens, e mostram uma criança dando outras funções a um determinado objeto. Neste, uma menina brinca com uma garrafa e vive vários personagens: ora ela é um carrinho, ora uma corneta, ora a tromba de um elefante. Adorei as referência que a Patrícia faz de outros trabalhos seus ao longo da história.

Em Já Sei Ler!, o menino Tobias acaba de aprender a ler e mostra como a vida mudou. Patricia trabalha com ilustrações nas páginas duplas e frases simples, escritas em letras bastão. O garoto conta o que já consegue fazer sem ajuda agora que sabe ler. É muito emocionante. Assim como nos outros livros da autora, as ilustrações são importantes na construção da história. Crianças que estão na fase de alfabetização vão adorar.

Serviço

A Garrafa

Autora: Patricia Auerbach

Editora: Brinque-Book

Páginas: 36

Indicação etária da editora: A partir de 2 anos

Preço médio: R$ 32

Serviço

Já Sei Ler!

Autora: Patricia Auerbach

Editora: Brinque-Book

Páginas: 36

Indicação etária da editora: Leitura compartilhada a partir de 2 anos e independente a partir de 6 anos

Preço médio: R$ 32

Blandina e Lollo

Quer conhecer mais o trabalho do casal Blandina Franco e José Carlos Lollo? Já escrevi outras vezes sobre livros deles nesta Estante: O Menino que Queria Ir, O Livro dos Tutus e Tem Uma Janela na Minha Boca. Dê uma espiada!

Novidade 2: Inventeca agora tem plano de assinatura

Você conhece o Inventeca? É um aplicativo que apresenta histórias contadas por meio de palavras e desafia o leitor a narrá-las, criando, assim, suas próprias versões. A novidade é que, a partir do dia 12, será possível assinar o Inventeca, receber novos livros todos os meses e também gravar até 20 narrações. A assinatura mensal custa R$ 15.

O Inventeca foi criado pela StoryMax, uma publicadora incrível de livros digitais que já recebeu muitos prêmios desde que lançou o primeiro de seus 11 apps: de Jabutis a ComKids, passando pelo Selo Distinção da Cátedra Unesco de Leitura da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio).

Acompanho o trabalho da StoryMax há alguns anos e também já escrevi outras vezes sobre os livros digitais. É difícil escolher um preferido, mas, se você ainda não conhece, dá uma olhada no sombrio Frrit-Flacc, do escritor Julio Verne.

Antologia: Millôr Fernandes para todas as idades

Qual é a visão da criança sobre outras crianças? E sobre os adultos, o banho, o telefone, a montanha e o peru? Escrever usando o raciocínio de uma criança foi a intenção do jornalista, escritor e ilustrador (e muitas outras coisas!) Millôr Fernandes na obra Augumas Conpozissõis Imfãtis, que reúne 52 composições, curtas e ilustradas.

Adoro a descrição bem humorada que Millôr faz sobre o guarda-chuva:

“O guarda-chuva foi uma coisa que começou como guarda-sol, mas aí choveu. É feito de

um cabo, um pedaço de pano e uma porção de varetas que entram nos olhos das outras

pessoas que passam e, se elas não se desviam e dizem um palavrão, vão ficando cegas.

O pano é preto no de papai e colorido no da mamãe e serve para deixar a chuva

escorrer toda pra dentro do sapato. O principal do guarda-chuva da mamãe,

que é novo, é que ele não abre nunca, e o do papai, que é velho,

é que não fecha nunca.”

Serviço

Augumas Conpozissõis Imfãtis

Autor: Millôr Fernandes

Editora: FTD

Páginas: 128

Indicação etária da editora: A partir de 10 anos

Preço médio: R$ 52

Financiamento coletivo: Jacaré na Porta busca contribuições para publicar O Grande Pato

Para mim, uma das coisas mais maravilhosas deste nosso tempo é como a tecnologia pode aproximar, nos colocar em contato com gente que tem os mesmos interesses, as mesmas paixões. Também me encanta os vários caminhos e possibilidades que num passado não muito distante sequer imaginávamos. Quando pensaríamos que seria possível publicar livros, em pequenas tiragens, por meio de financiamento coletivo?

Um dos projetos que buscam financiamento para publicação de livros no Catarse é do Coletivo Jacaré na Porta, grupo de pesquisa e criação em literatura infantil que nasceu de uma oficina ministrada pelo escritor Claudio Fragata e que reúne gente com formação variada. Tem ilustrador, jornalista, músico, professor e designer.

O Jacaré na Porta abriu um projeto no Catarse para arrecadar R$ 13,6 mil em doações e publicar o livro ilustrado O Grande Pato, da escritora Mariah Guidella e a ilustradora Erika Astronauta. Nele, as autoras contam a história de Parrulo, um pato cheio de certezas que dita regras e leis para todos serem felizes. Mas o que é ser feliz?

Quem quiser colaborar, pode contribuir com a partir de R$ 10. Cada doação dá direito a um presente, além do nome do doador aparecer na publicação, quando ela for viabilizada.

Vermelho de Dar Dó

Integrantes do Jacaré na Porta, o escritor Cristiano Gouveia publicou em 2017 o livro Vermelho de Dar Dó, com ilustrações de Sónia Borges, também com financiamento coletivo por meio do Catarse. O livro é uma graça e a edição, um capricho. Cristiano conta – e canta – a história de Chapeuzinho Vermelho de um jeito diferente, cheio de rimas, e com um final divertido. Nas ilustrações, o vermelho ganha espaço e força a cada página. A cor indica a própria Chapeuzinho, mas também a cor que nosso rosto fica quando nos queimamos no sol e os botões do paletó do lobo. Com o livro, o leitor ganha um CD que traz a música que dá nome à obra.

Serviço

Vermelho de Dar Dó

Escritor: Cristiano Gouveia

Ilustrador: Sónia Borges

Editora independente

Páginas: 46

Indicação: Para todo mundo que gosta da história da Chapeuzinho

Preço: R$ 35

** Por ser uma publicação independente, você não vai encontrar este livro em livrarias, mas sim nas feiras nas quais o Jacaré na Porta participa e no site do Cristiano

Campanha: No Natal, dê livros de presente!

2019 foi um ano muito difícil para o mercado editorial. Além da crise econômica e das incertezas causadas pelas eleições e pela mudança na política de compra de livros do governo federal para as escolas, tivemos neste segundo semestre o pedido de recuperação judicial das duas maiores livrarias do Brasil, a Cultura e Saraiva, o que afetou profundamente as editoras.

No fim de novembro, Luiz Schwarcz, CEO da Companhia das Letras, divulgou o texto Carta de Amor aos Livros, em que fala sobre a crise do mercado editorial e defende que se dê livros de presente neste Natal. “Presentear com livros hoje representa não só a valorização de um instrumento fundamental da sociedade para lutar por um mundo mais justo como a sobrevivência de um pequeno editor ou o emprego de um funcionário em uma editora de porte maior; representa uma grande ajuda à continuidade de muitas livrarias e um pequeno ato de amor a quem tanto nos deu, desde cedo: o livro”, diz Schwarcz, em sua carta.

Muita gente encampou a campanha – e eu também. Vamos nessa?

