Maratona de Histórias celebra tradição oral e literatura em São Paulo

O próximo sábado, dia 14, será de festa na Livraria NoveSete, na Vila Mariana, em São Paulo. O espaço receberá a terceira edição da Maratona de Histórias, uma celebração da tradição oral e da literatura criada para estimular a prática de diálogos presenciais de leitura. A programação reunirá nove contadores de histórias e as autoras Rosinha e Rosana Rios, que lançarão, respectivamente, o livro ilustrado de poesia Minha Pasárgada e Entre Cães e Gatos, ambos da Editora do Brasil.

“Queremos reunir as pessoas ao redor dos livros. Assim como os narradores, eles são instrumentos fundamentais para lembrar a relevância da prática de contar histórias como elo de ligação entre todas as gerações e culturas”, afirma Penélope Martins, escritora, contadora de histórias e idealizadora da Maratona, que é gratuita e pensada para leitores de todas as idades.

O evento ocorre em setembro para também comemorar o aniversário da NoveSete, uma das livrarias mais incríveis que temos aqui em São Paulo, com acervo e programação maravilhosos.

O evento tem apoio da Editora do Brasil.

Confira a programação

14 horas

Abertura do evento e lançamento do livro Minha Pasárgada, de Rosinha

14h30

Contação de história com Ailton Guedes e Rubia Konstantyni

15 horas

Contação de história com Giuliano Tierno e Magno Faria

15h30

Contação de história com Alexandra Pericão e Ailton Guedes

16 horas

Contação de história com Mariana Per e Penélope Martins

16h30

Contação de história com Rubia Konstantyni e Ligia Belo

17 horas

Bate-papo com Rosana Rios e Gil Vieira Sales, com mediação de Penélope Martins, sobre o direito às múltiplas narrativas

18 horas

Lançamento do livro Entre Cães e Gatos, de Rosana Rios

18h30

Encerramento com histórias e canções com Cristiano Gouveia

Serviço

Maratona de Histórias

Quando: 14 de setembro, das 14h às 18h30

Onde: Livraria NoveSete, na Rua França Pinto, 97, na Vila Mariana, em São Paulo