Conheça os livros selecionados para o catálogo brasileiro da Feira de Bolonha

Crédito: FNLIJ/Graça Lima/Reprodução

A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) divulgou nesta semana a lista dos livros brasileiros selecionados para o catálogo da Feira de Bolonha, a mais importante da área, que ocorre a partir de segunda-feira em Bolonha, na Itália. Além de valorizar e dar visibilidade a escritores e ilustradores, a lista pode servir de orientação para quem busca livros de qualidade e costuma se perder diante dos inúmeros lançamentos.

Para este catálogo, foram escolhidos 92 títulos publicados em 2018 por 83 autores brasileiros, em diversas editoras. Além da seleção dos livros, membros da FNLIJ preparam uma pequena resenha da obra, em inglês.

As obras estarão expostas durante a Feira de Bolonha e, ao fim, serão doadas à Biblioteca Jovem Internacional, em Munique, na Alemanha.

Categorias

PARA CRIANÇAS

Crédito: Bia Reis

Aboborela – Stela Barbieri e Fernando Vilela – Editora Pulo do Gato

Adivinha Quem Foi o Miolo do Boi – Wilson Marques e Luciana Grether – Editora do Brasil

Ânsia eterna – Baseado em histórias de Júlia Lopes de Almeida – Sesi-SP

Aqui Bem Perto – Alexandre Rampazo – Editora Moderna

Augumas Conpozissõis Imfãtis – Millôr Fernandes – FTD

Crédito: Bia Reis

A Avó Amarela – Júlia Medeiros e Elisa Carareto – Ôzé

Bichos da Noite – Mariana Ianelli e Odilon Moraes – Positivo

Biruta – Sônia Barros e Odilon Moraes – Editora Moderna

Blimundo: O Maior Boi do Mundo – Celso Sisto e Elma – Editora Rocco

O Búfalo Que Só Queria Ficar Abraçado – Thaís Laham Morello e Juliana Basile – Editora Carochinha

Cadê o Toucinho Que Estava Aqui? – Marcos Nascimento e Roberto Marques – MRN Editora

O Cão e o Curumim – Cristino Wapichana e Taísa Borges – Editora Melhoramentos

Casa de Passarinho – Ana Rosa Costa e Odilon Moraes – Editora Positivo

Crédito: Bia Reis

Chão de Peixes – Lúcia Hiratsuka – Editora Pequena Zahar

Crédito: Bia Reis

A Coisa Brutamontes – Renata Penzani e Renato Alarcão – Editora Cepe

Contos de Encantar o Céu – Ana Luiza Figueiredo, Angela Leite de Souza, Helena Lima e Lúcia Brandão – Editora Lago de Histórias

Coração Musical de Bumba-Meu-Boi – Heloisa Prieto e Jô Oliveira – Editora Estrela Cultural

As Cores do Escuro e os Meninos de Plutão – Ziraldo – Editora Melhoramentos

Donana e Titonho – Ninfa Parreiras e André Neves – Editora Paulinas

Entre Sonhos e Tempestades: Três Peças de William Shakespeare – William Shakespeare, com adaptação e ilustrações de Rui de Oliveira – Editora Companhia das Letrinhas

Ju, o Menino de Júpiter: O Maior Menino do Mundo – Ziraldo – Editora Melhoramentos

Lulu e o Urso – Carolina Moreyra e Odilon Moraes – Editora Pequena Zahar

Crédito: Bia Reis

Manu e Mila – André Neves – Editora Brinque-Book

Meio Inteiro – Lorena Kaz – Editora Sesi-SP

O Menino D’Água e o Planeta Nuno – Ziraldo – Editora Melhoramentos

O Menino de Calça Curta – Flavio de Souza e Rafael Sica – Editora FTD

Minha Família Enauenê – Rita Carelli e Anabella López – Editora FTD

Olavo – Odilon Moraes – Editora Jujuba

A Outra História de Pedro e o Lobo – Jean-Claude Alphen – Editora Salamandra

Papo Reto e Papo Curvo – João Luiz Guimarães e Rosinha – Editora do Brasil

Paz – Angela Leite de Souza – Editora Abacatte

Se Eu Abrir a Porta Agora – Alexandre Rampazzo – Editora Sesi-SP

Talvez Eu Seja Um Elefante – Jean-Claude Alphen – Editora Melhoramentos

Crédito: Bia Reis

Um Livro Pra Gente Morar – Selecionado e organizado por Silvia Oberg, com ilustrações de Daniel Cabral – Editora Positivo

Um Pra Cada Lado – Luciana Rigueira e Elizabeth Teixeira – Editora Imperial Novo Milênio

Vamos Acordar o Dia? Histórias de Uma Linha Só – João Anzanello Carrascoza e Sandra Jávera – Edições SM

PARA JOVENS

Anuí – Lelis – Editora Sesi-SP

Castanha do Pará – Gidalti Jr. – Editora Sesi-SP

Clarice – Roger Mello e Felipe Cavalcante (ilustrações) – Editora Global

Conversa de Vaga-Lumes – Maria da Betania de Galas – Editora Ôzê

Crédito: Bia Reis

Enreduana – Roger Mello e Mariana Massarani (ilustrações) – Editora Companhia das Letrinhas

Figuras de Liberdade – Fernando Siqueira – Crivo Editorial

Histórias Guardadas Pelo Rio – Lúcia Hiratsuka – Edições SM

Horas Mortas – Antônio Schimeneck e Rodrigo Cambará (ilustrações) – Editora Ama Livros

Layla, a Menina Síria – Cassiana Pizaia, Rima Awada Zahra e Rosi Vilas Boas, e Veridiana Scarpelli (ilustrações) – Editora do Brasil

Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter – Mário de Andrade, Naiana Raggiotti (graphic design) e Lila Cruz Naiana Raggiotti – Editora Melhoramentos

Magnólia no Mundo do Nada – Marcelo Manhães de Oliveira, e Luíza Costa (ilustrações) – Editora Bicho de Seda

A Menina Que Conheceu Mário de Andrade – Álvaro Cardoso Gomes, e Alexandre Camanho (ilustrações) – Editora FTD

Presépio e Outros Contos de Natal – Luiz Ruffato – Editora Sesi-SP

Quarteto Mágico – Murilo Rubião, editado por Miguel Conde – Editora Autêntica

Quissama: Território Inimigo – Vol. 2 – Maicon Tenfen, e Rafael Anton (ilustrações) – Editora Biruta

Tinha Um Livro no Meio do Caminho – Rosana Rios, e Ana Matsusaki – Editora do Brasil

Vidas Secas – Graciliano Ramos – Editora Record

NÃO FICÇÃO

Crédito: Bia Reis

4 Vidas Entre Linhas e Traços – Eva Furnari, Pedro Bandeira, Ruth Rocha e Walcyr Carrasco, com organização de Marisa Lajolo – Editora Moderna

Criaturas Noturnas: Os Animais Que Vivem na Escuridão dos Biomas Brasileiros – Guilherme Domenichelli, e Fábio Sgroi (ilustrações) – Editora Panda Books

A História da Terra 100 Palavras – Gilles Eduar e Maria Guimarães – Editora Companhia das Letrinhas

Meu Avô Judeu – Henrique Sitchin, e Ionit Zilberman – Editora Panda Books

No Cangote do Saci: Lendas do Brasil – Maria Amélia Dalvi, e Daniel Kondo (ilustrações) – Kondo Stúdio

Pequeno Manual de Peixes Marinhos e Outras Maravilhas Aquáticas – Beatriz Chachamovits – Editora Companhia das Letrinhas

Vamos Dar a Volta ao Mundo? Conhecendo Nosso Planeta Com a Família Klink – Marina Klink, e Cárcamo (ilustrações) – Editora Companhia das Letrinhas

POESIA

Os 2 Porquinhos e Meio – Leo Cunha e Marta Lagarta, e Guto Lins (ilustrações) – Editora Bambolê

Armarinho Mágico – Roseana Murray, e Christiane Mello e Fernanda Moraes (ilustrações) – Editora Estrela Cultural

Aventuras de Pinóquio – Penélope Martins, e Alexandre Camanho – Editora Panda Books

Corpo e Amor – Roseana Murray – Editora Gradiva

Das Árvores Que Caminham Quando Nelas Me Aninho – João Proteti, e Daniela Galanti (ilustrações) – Joões Estúdio Editorial

Crédito: Bia Reis

O Encontro da Cidade Criança Com o Sertão Menino – Marco Haurélio, e Laerte Silvino – Editora do Brasil

O Galo Gago – Antonio Carlos Secchin, e Clara Gavilan (ilustrações) – Editora Rocco

A História de Inês Castro: Ou a Daminha Lourinha Que Depois de Morta Virou Rainha – Fábio Sombra, e Walter Lara (ilustrações) – Editora Compor

Poemas da Minha Terra Tupi – Maté – Editora Brinque-Book

Só de Brincadeira – Leo Cunha, e Anna Cunha (ilustrações) – Editora Positivo

Suspiros de Luz: Haicais – Roseana Murray, e Walter Lara (ilustrações) – Editora Escarlate

Um Rei Sem Majestade – Adriana Lisboa, e Lúcia Brandão (ilustrações) – Editora Rocco

Uma Casa Para Dez – Caio Riter, e Graça Lima (ilustrações) – Editora do Brasil

LIVROS SEM TEXTO

Brincar de Livro – Emília Nuñez e Anna Cunha – Editora Tibi Livros

Esperança – Cláudio Martins – Editora Dimensão

A Flor do Mato – Marcelo Pimentel – Editora Positivo

Crédito: Bia Reis

A Garrafa – Patrícia Auerbach – Editora Brinque-Book

RECONTOS

Histórias Irlandesas – Ana Maria Machado, e Laurent Cardon (ilustrações) – Editora FTD

Reis, Moscas e um Gole de Astúcia: Contos de Fadas para Pensar sobre Justiça – Helena Gomes e Susana Ventura, e Alexandre Camanho – Editora Biruta

Tristão e Isolda em Cordel – Marco Haurélio – Editora Sesi-SP

O Vaqueiro que Nunca Mentia – Illan Brenman, e Rosinha (ilustrações) – Editora Mercado Livros

TEORIA

Poesia (Cabe) na Escola: Por Uma Educação Poética – Editado por Eliane Debus, Jilvania Lima dos Santos Bazzo e Nelita Bortolotto – Editora EduFCG

A Produção Literária de Rogério Andrade Barbosa: Da Temática Africana e Afro-Brasileira e Outros Temas – Editado por Eliane Debus, Tatiana Valentin, Mina Bernardes, Rosilene Koscianski da Silveira e Arlete da Costa Pereira – Editora Copiart

