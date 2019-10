Livros do Leia Para Uma Criança acabam em 2 dias; veja como acessar obras digitais

LEIA TAMBÉM > Conheça os 10 livros infantis e juvenis finalistas do Jabuti

Os 3,6 milhões de livros da 9.ª edição da campanha Leia Para Uma Criança, promovida pelo Itaú Unibanco e Itaú Social, acabaram em apenas dois dias. Quem fez o pedido pela internet até esta quarta-feira, 9, receberá os livros Leo e a Baleia, de Benji Davies, com tradução de Marília Garcia (Editora Paz & Terra), e O Tupi Que Você Fala, de Claudio Fragata e Mauricio Negro (Globo Livros), em breve. Quem não teve a chance de fazer (e também quem quer conhecer outras obras) pode acessar 13 títulos online – mais abaixo você descobre como.

O Leia Para Uma Criança seleciona a cada edição dois títulos, um nacional e outro estrangeiro, variando o tipo de texto – prosa e poesia – e de ilustração. A escolha das obras é sempre muito bem feita e o enfoque, acertadíssimo. O Leia propõe que os pais e cuidadores leiam para a criança: estejam juntos e façam da leitura um momento de afeto e troca.

Neste ano, a campanha disponibilizou 3,6 milhões de exemplares dos livros Leo e a Baleia e O Tupi Que Você Fala, ou 1,8 milhão de coleções (kits com as duas obras). Desse total, 2,4 milhões de exemplares ficaram acessíveis para o cadastro no site e 1,2 milhão serão entregues para crianças matriculadas na rede pública de municípios considerados de alta e altíssima vulnerabilidade, em especial no Norte e Nordeste do País, para municípios que fazem parte do programa Melhoria da Educação e para leitores que precisam de edição em braile e letra expandida.

No ano passado, o número de livros era o mesmo, mas a divisão um pouco diferente: 3,2 milhões para o cadastro no site e 400 mil para as crianças matriculadas na rede pública nos municípios mais vulneráveis do País. Em 2018, os livros esgotaram em nove dias. A mudança na divisão (cadastro no site e crianças em situação de alta vulnerabilidade) ocorreu para beneficiar quem têm menos acesso ao livro e à literatura de qualidade.

Livros digitais

Quem não conseguiu desta vez os livros do Leia ou quer conhecer outros títulos pode acessar 13 obras no site euleioparaumacrianca.com.br. Tem opções muito legais, como O Sétimo Gato, escrito por Luís Fernando Veríssimo e ilustrado por Willian Santiago – entrevistei o Veríssimo em 2016, na época do lançamento -, e Malala – A Menina Que Queria Ir Para a Escola, uma adaptação do livro que tem o mesmo nome escrito por Adriana Carranca e ilustrado por Bruna Assis. Os livros têm música, sons e promovem algum tipo de interação com o leitor.

A experiência de ler um livro físico e um digital, claro, é diferente, mas é interessante conhecer. Vale lembrar a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), adotada também pelas sociedades de pediatria: até os 2 anos, as crianças devem ser mantidas longe das telas (celular, tablet, computador e televisão).

Autores selecionados

Claudio Fragata e Mauricio Negro, os autores brasileiros que tiveram o livro O Tupi Que Você Fala selecionado para o Leia são conhecidos por quem frequenta esta Estante de Letrinhas. :o)

Se você quiser conhecer mais sobre o Claudio, espie a lindeza do João, Joãozinho, Joãozito, o Menino Encantado (Editora Galera Junior), em parceria com a ilustradora Simone Matias. Nele, os autores misturam realidade e fantasia em uma história sobre João Guimarães Rosa. Do Mauricio, tenho um post recente sobre Nós – Uma Antologia de Literatura Indígena (Companhia das Letrinhas), em que o autor – que escreve e ilustra – dá voz a autores indígenas.

