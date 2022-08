Campanha Leia Com Uma Criança 2022 prevê distribuição de 2 milhões de livros

A campanha Leia Com Uma Criança, do Itaú Social, começa nesta segunda-feira, 8, e prevê neste ano a distribuição de 2 milhões de livros. A doação é direcionada a secretarias municipais de Educação e organizações da sociedade civil, como bibliotecas comunitárias e associações de bairro. O pedido pode ser feito por órgãos e instituições de todo o Brasil, mas serão priorizados os localizados em municípios mais vulneráveis, observando parâmetros como grau de concentração de renda e indicadores de pobreza, entre outros.

A solicitação dos kits da campanha pode ser feita a partir das 12 horas do dia 8 de agosto até as 18 horas de 2 de setembro. Para mais informações, clique aqui.

O Leia Com Uma Criança – que se chamava Leia Para Uma Criança – distribui anualmente dois títulos de alta qualidade literária. No edital para 2022 foram selecionados livros que valorizassem histórias, pessoas e culturas negras e indígenas, com o objetivo de contribuir com a diminuição das desigualdades e com a valorização das diferenças.

Foram escolhidas De Passinho em Passinho: Um Livro Para Sonhar e Dançar, com texto de Otávio Júnior e ilustrações de Bruna Lubamgo, da Companhia das Letrinhas; e A Pescaria do Curumim e Outros Poemas Indígenas, com texto de Tiago Hakiy e ilustrações de Taísa Borges, da Panda Books.

Escritor, contador de histórias, ator e produtor teatral, Otávio Júnior ficou conhecido por abrir a primeira biblioteca nas comunidades dos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Em 2020, Otávio venceu o mais importante prêmio da literatura brasileira, o Jabuti, com Da Minha Janela, com ilustrações de Vanina Starkoff, também publicado pela Companhia das Letrinhas.

Tiago Hakiy é escritor, poeta e contador de histórias, descendente do povo Sateré Mawé. Formado em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas, foi vencedor do Concurso Tamoios de Textos de Escritores Indígenas em 2012.

Para a população em geral, o Leia também disponibiliza gratuitamente 14 títulos da estante digital e um acervo de 22 obras que já foram distribuídas nos anos anteriores. Há versões audiovisuais acessíveis.

Mais informações sobre o programa podem ser obtidas na página do Leia.