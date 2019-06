Confira a programação da Flip para crianças e jovens

O escritor Tino Freitas, na Flipinha 2016. Crédito: Bia Reis

A Feira Internacional do Livro de Paraty (Flip) acaba de divulgar a programação da Flipinha, direcionada às crianças e aos jovens. Quem for acompanhar o evento encontrará oficinas, apresentações artísticas, rodas de conversa, contações e mediações de histórias.

Neste ano, a Flip será realizada entre os dias 10 e 14 de julho.

TODOS OS DIAS

De quinta a sábado, das 11h30 às 13h e das 14h às 16h

Oficina

Experimentações gráficas e encadernação, com Estela Vilela, Irlani Carvalho e Nadia Martins

Biblioteca Comunitária Casa Azul

De quinta a domingo, às 9h

Prática de ioga

Arte de viver, com Nathalia Cianni

Biblioteca Comunitária Casa Azul

De quinta a domingo, horários variados

Apresentação artística

Jonas Ribeiro e o guarda-chuva poético, com Jonas Ribeiro

Em locais variados

De quinta a domingo, horários variados

Apresentação artística

Flip-erama, com Selma Maria

Em locais variados

QUARTA-FEIRA, DIA 10

9h

Lançamento e roda de conversa

Estante Mágica, com pequenos autores da EM Parque da Mangueira

Central Flipinha

9h30

Oficina

Eu, passarinho, com Priscilla Ballarin. Limite de 20 participantes

Biblioteca Comunitária Casa Azul

10h30

Apresentação artística

Abertura de baú e lançamento de versos aos ventos para florescer mais sentimentos, com Jonas Ribeiro

Central Flipinha

11h30

Contação de história

Era uma vez…, com Márcia Mara

Biblioteca Comunitária Casa Azul

14h

Oficina

Na casa deles – Construção de casas lúdicas, com Edith Chacon e Priscilla Ballarin

Biblioteca Comunitária Casa Azul

14h

Contação de história

Era uma vez…, com Márcia Mara

Central Flipinha

15h30

Mediação de leitura

A Constituição é assunto de criança, sim!, com Erika Neves

Central Flipinha

QUINTA-FEIRA, DIA 11

9h

Roda de conversa

Palavreando e narrando, com Júlio Emílio Braz e Silvia Castro

Central Flipinha

9h

Apresentação artística

Soprando poesia, com Penélope Martins

Barco Educativo | Cais da Praça Aberta

9h30

Apresentação artística

Ciranda um pé de nada, um pé de tudo

EM João Antônio dos Santos Pádua, com Karina Braz

Biblioteca Comunitária Casa Azul

10h

Oficina de poesia

Colorindo o imaginário, com Penélope Martins

Biblioteca Comunitária Casa Azul

10h30

Mediação de leitura

Dr. Seuss: A guerra do pão com manteiga, com Rafaela Deiab

Central Flipinha

11h

Mediação de leitura

Mediação de leitura acessível e inclusiva, com Carla Mauch, Guacyara Labonia e Danilo Santos

Biblioteca Comunitária Casa Azul

12h30

Roda de conversa

#KDMulheres? Uma narrativa de representatividade em construção, com Laura Folgueira e Martha Lopes

Biblioteca Comunitária Casa Azul

14h

Contação de histórias

Contarot de histórias, com Jonas Samaúma

Biblioteca Comunitária Casa Azul

14h

Apresentação artística

Ciranda um pé de nada, um pé de tudo, com Karina Braz

Central Flipinha

14h30

Apresentação artística

Ciranda um pé de nada, um pé de tudo, com Karina Braz

Central Flipinha

14h30

Roda de conversa

De criança para crianças, com Julia Ruschel Bretanha

Central Flipinha

15h30

Roda de conversa

Conhecendo os orixás, com Waldete Tristão

Central Flipinha

15h30

Roda de conversa

Mulheres da pesca: conte sua história, com Mary Gasalla e convidados

Biblioteca Comunitária Casa Azul

SEXTA-FEIRA, 12

9h

Mediação de leitura

Mediação de leitura acessível e inclusiva, com Carla Mauch, Guacyara Labonia e Danilo Santos

Central Flipinha

9h

Apresentação artística

O percurso mais importante da sua vida, com Oula Al-Saghir

Barco Educativo | Cais da Praça Aberta

9h30

Cortejo até a biblioteca

O percurso mais importante da sua vida, com Lívia Camargo

Central Flipinha

10h

Encenação e conversa

Amal e a viagem mais importante da sua vida, com Isabel Malzoni, Lívia Camargo e Oula Al-Saghir

Biblioteca Comunitária Casa Azul

10h30

Contação de histórias

Contação de histórias, com Angie Mendonça e BC Terra e Mar

Central Flipinha

11h30

Roda de conversa

Arte de viver – Aprendendo sem estresse, com Nathalia Cianni

Biblioteca Comunitária Casa Azul

14h

Performance

Brinquedo Palavra, com Selma Maria

Central Flipinha

14h

Leitura e conversa

Dr. Seuss: O lórax, com Rafaela Deiab

Biblioteca Comunitária Casa Azul

15h

Apresentação artística

A força que me protege é maior que todas as armas do mundo juntas, com Jonas Samaúma

Barco Educativo | Cais da Praça Aberta

15h30

Contação de histórias

Contação de histórias, com BC Colibri e Bernadete Passos

Central Flipinha

15h30

Roda de conversa e sarau

A importância da literatura afro-brasileira para a construção da autoestima da criança e do jovem negrxs, com Akins Kintê, Elisa Pereira, Eloa Moraes, Júlio Emílio Braz, Rita de Moraes e Waldete Tristão. Performance: Claudia Ribeiro

Biblioteca Comunitária Casa Azul

SÁBADO, 13

9h

Apresentação artística

Cantos de Euclides, com crianças de Paraty, com Débora Saraiva, Thiago Cascabulho e Maracatu Palmeira Imperial

Central Flipinha

9h

Apresentação artística

Brincadeiras e conversas do Brinquedo Palavra, com Selma Maria

Barco Educativo | Cais da Praça Aberta

10h

Roda de conversa

Brinquedo Palavra, com Selma Maria

Biblioteca Comunitária Casa Azul

10h30

Leitura e conversa

Dr. Seuss: Ah, os lugares aonde você irá!, com Rafaela Deiab

Central Flipinha

11h30

Roda de conversa

O não lugar da literatura infantil nas feiras e eventos literários, com Daisy Carias, Denise Guilherme e Maria Amélia Janarelli

Biblioteca Comunitária Casa Azul

12h

Regata INP Flipinha

Praia do Pontal

13h30

Filme e conversa

A história que vale: a experiência de Brumadinho. OPA – Observatório Popular dos Atingidos:

Frederic Breyton, Guilherme Almeida e Pedro Junqueira

Biblioteca Comunitária Casa Azul

14h

Encenação e conversa

Amal e a viagem mais importante da sua vida, com Isabel Malzoni, Lívia Camargo e Oula Al-Saghir

Central Flipinha

15h

Contação de histórias

Era uma vez…, com Márcia Mara

Barco Educativo | Cais da Praça Aberta

15h

Filme e sarau

Sarau do Binho em homenagem à Tula Pilar (exibição do filme Kombiblioteca), com Binho, Dandara Pilar, Jonas Samaúma, Pedro Lucas e convidados

Biblioteca Comunitária Casa Azul

15h30

Roda de conversa

Histórias de arrepiar a carcaça! Contos de assombramento, com Penélope Martins

Central Flipinha

DOMINGO, 14

9h

Apresentação artística

As aventuras de Kekerê e Onã, com Grupo Ibá Omi

Central Flipinha

10h

Apresentação artística

Cantos de Euclides, com crianças de Paraty, Débora Saraiva, Thiago Cascabulho e Maracatu Palmeira Imperial

Biblioteca Comunitária Casa Azul

10h30

Leitura e conversa

Dr. Seuss: O gatola na cartola, com Rafaela Deiab

Central Flipinha

11h

Oficina

Canudos, com Selma Maria

Biblioteca Comunitária Casa Azul

11h50

Curtas da Central FlipZona

Auditório da Praça

13h30

Oficina de origami e conversa

A rebelião dos peixes, com Olga Yamashiro e Ovídio Poli Junior

Central Flipinha

14h

Capoeiragem e poesia

Festival de ladainhas e roda de capoeira, com Bando Aroeira e convidados

Biblioteca Comunitária Casa Azul

15h

Histórias e adivinhas

Família Lino Leitora, com Lucia Lino, Mariene Lino e Paulo Lino

Central Flipinha