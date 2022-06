Feira do Livro começa nesta quarta! Veja a programação para crianças, jovens e famílias

A Feira do Livro – novíssimo evento da literatura na capital paulista – começa nesta quarta-feira, dia 8, na Praça Charles Miller, no Pacaembu!

Aqui vou contar para vocês sobre a programação pensada para envolver crianças e jovens, desenvolvida em parceria pela Associação Vaga Lume com o Clube de Leitura Quindim.

Na sexta, no sábado e no domingo, dias 10, 11 e 12, haverá duas atividades nos intervalos das oficinas e dos bate-papos. A primeira é mediação de leitura, em que os mediadores seguirão a mesma metodologia aplicada nas bibliotecas da Vaga Lume, na Amazônia. A segunda é uma oficina de cartões postais, em que crianças e adultos serão convidados a escrever e desenhar cartões para as crianças da Amazônia.

Outras atividades:

Sexta-feira, dia 10, às 16 horas

Língua portuguesa como opressão: mecanismos históricos de resistência e voz dos povos originários

Cristino Wapichana e Márcia Licá, coordenadora de conteúdo da Associação Vaga Lume, discutirão quais os caminhos podemos buscar para diminuir as perdas das culturas indígenas.

Sábado, dia 11, às 11 horas

Narrativas habitam a cidade

Nessa oficina, a escritora e educadora Stela Barbieri convidará crianças e adultos a refletir sobre suas vivências na cidade e desenhar seus caminhos dentro dela.

Capacidade: 15 pessoas

Sábado, dia 11, às 15 horas

Livro animado: desenhando com Renato Moriconi

Nessa oficia, o autor de livros ilustrados Renato Moriconi guiará as crianças na criação de narrativas ilustradas em formato de flip book.

Capacidade: 15 pessoas

Domingo, dia 12, às 11h30

Exploração Acervo Vaga Lume

Atividade para pais e filhos explorarem e conhecerem parte do acervo de livros das bibliotecas Vaga Lume. A mediação será de Aline Calahani, líder de projetos educacionais da associação.

Capacidade: 15 pessoas

Domingo, dia 12, às 16 horas

Literatura como afeto: o poder da leitura no cotidiano familiar

Conversa entre Renata Nakano, idealizadora e diretora-geral do Clube Quindim, e Aline Calahani, líder de projetos educacionais da Associação Vaga Lume, sobre temas como influência das figuras de afeto na construção do gosto pela leitura e sobre como criar uma rotina prazerosa de leitura em família.

Capacidade: 30 pessoas

Na Feira do Livro haverá também, claro, diversas editoras. Mais de cem já confirmaram a participação no evento e muitas delas são especialistas na edição de livros ilustrados, tipo de obra da chamada literatura infantil em que palavras e imagens contam a história. Neste post aqui (clique para ler), escrevi um pouco sobre elas.