Literatura infantil e juvenil: pós do Vera Cruz e cursos d’A Casa Tombada e do Lugar de Ler

Cursos livres, de extensão e de pós-graduação. Quem se interessa pelo universo da literatura infantojuvenil e quer estudar e se especializar tem um mundo de opções aqui em São Paulo. Há cursos com diferentes durações: de um dia, alguns dias e até dois anos. Conheça abaixo quatro sugestões, com datas e preços. Vamos lá:

Pós-Graduação Literatura Para Crianças e Jovens

Instituto Vera Cruz

O Instituto Vera Cruz está com o processo seletivo aberto para a quarta turma da pós-graduação Literatura Para Crianças e Jovens, que antes se chamava Livros, Crianças e Jovens: Teoria, Mediação e Crítica. O curso é direcionado a profissionais da educação, como professores, professores de sala de leitura, bibliotecários, coordenadores e diretores; e mediadores de leitura de outros espaços, como ONGs e centros culturais. Segundo Cristiane Tavares, coordenadora da pós, nas últimas edições o curso passou a receber também profissionais do mercado editorial, como editores, principalmente de literatura infantojuvenil, e também jornalistas que trabalham com jornalismo cultural e voltado para a infância.

O curso é estruturado em 12 eixos, que os alunos exploram ao longo de dois anos. São eles: A crítica literária e os livros para crianças e jovens, A relação entre texto e imagem no livro infantil, Das narrativas clássicas aos contos contemporâneos, Didática do ensino superior, História do livro e da literatura infantil e juvenil no Brasil, Introdução aos estudos literários, Metodologia de pesquisa, Poesia: a infância da linguagem, Políticas públicas de promoção de leitura para crianças e jovens, Prática de leitura literária na escola, A mediação da leitura nas bibliotecas e Processos editoriais contemporâneos para o livro ilustrado: ficção e não-ficção.

Para Cristiane, o curso se diferencia por ter um viés acadêmico, mas diferente da universidade tradicional. “É um viés que está se reinventando. Não é duro, rígido, mas é uma abordagem acadêmica no sentido de valorizar a pesquisa fundamentada, com apoio teórico, com interlocução qualificada”, afirma. “Além disso, há também muitos momentos de troca entre as pessoas que fazem o curso e têm experiências diversas do livro para a infância.”

Latu sensu, a pós exige como trabalho final o desenvolvimento de uma monografia. “Temos uma diversidade de temas muito grande, como o olhar das mediadoras que trabalham em bibliotecas quilombolas do Maranhão para a presença negra nos livros infantis e juvenis; a recepção das crianças para as mitologias dos orixás; os livros infantis e juvenis premiados pela FNLIJ (Fundação Nacional do Livros Infantil e Juvenil) e pelo Jabuti; e a leitura de poemas em turmas de educação infantil, entre outros”, conta Cristiane. Neste segundo semestre, o Instituto Vera Cruz lançará um livro, pela Editora Zouk, com as pesquisas produzidas pelos alunos. “As pessoas que fazem o curso também vão ter a oportunidade de divulgar seus trabalhos.”

Entre os professores do Vera Cruz estão Bel Santos Mayer, Carlos Pires, Denise Guilherme, Érica de Farias Dutra e Sandra Medrano, além dos docentes convidados Gabriela Romeu, Isabel Lopes Coelho, Mell Brites, Odilon Moraes, Paulo Verano e Renato Moriconi.

Serviço

Inscrições: Abertas, pelo site

Próximas provas: 27 de julho, das 9h às 12h; 31 de julho, das 19h às 22h; e 3 de agosto, das 9h às 12h. É exigida a leitura de textos indicados (confira no site do Vera)

Duração do curso: 360 horas divididas em quatro semestres

Aulas: Aos sábados, a cada 15 dias, das 9h às 18h

Onde: Instituto Vera Cruz, na Rua Baumann, 73, na Vila Leopoldina, em São Paulo

Custo: R$ 912. Profissionais da rede pública podem se candidatar a bolsa de 25%

Oficina de Criação de Livro Ilustrado – Palavra e Imagem

A Casa Tombada

Nesta oficina ministrada pelos autores Odilon Moraes e Carolina Moreyra, teoria e prática se misturam. A ideia é que o aluno experimente uma verdadeira imersão no livro ilustrado, objeto em que palavras, imagens e projeto gráfico constroem juntos a narrativa. Ao longo do curso, os autores irão analisar obras ilustradas clássicas e contemporâneas e também propor exercícios de criação, seguidos de discussões individuais e coletivas. Ao fim, o aluno produzirá um boneco de um livro ilustrado.

Estudioso do livro ilustrado, Odilon é um dos mais importantes autores brasileiros de livro ilustrado. Foi premiado quatro vezes com o Jabuti, pelas imagens em A Saga de Sigfried, O Matador, Lá e Aqui (este, feito em parceria com Carolina) e Teleco, o Coelhinho. Em 2014, entrou para a lista de honra do International Book Board for Youth (IBBY) e no ano passado recebeu o Troféu Monteiro Lobato de Literatura Infantil. Foi premiado ainda incontáveis vezes pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Já Carolina estudou cinema na London Film School e publicou três livros ilustrados: O Guarda-Chuva do Vovô, Lá e Aqui, e Lulu e o Urso, todos feitos em parceria com Odilon e também premiados.

Serviço

Inscrições: Abertas, pelo site

Aulas: De 22 a 26 de julho, das 9h30 às 17h

Onde: A Casa Tombada, na Rua Ministro de Godói, 109, em Perdizes, São Paulo

Custo: R$ 900 (em até 3x)

Materialidade e Leitura

A Casa Tombada

Já faz algum tempo que a literatura infantil vem rompendo as antigas fronteiras gráficas e mergulhando também em experiências artesanais singulares. Há livros sanfonados, outros que pedem ao leitor para puxar, mexer, virar, soltar e dar laços, abrir espaços. Mas como ler os livros que exigem mais do que o virar das páginas? É justamente isso que propõe o curso ministrado por Camila Feltre e Cristiane Rogerio, que compartilharão parte da pesquisa que desenvolvem sobre as relações entre materialidade e leitura como forma de legitimar os leitores.

Camila e Cristiane dividem a coordenação da pós-graduação O Livro Para a Infância e também são professoras. Camila é mestre em Artes pela Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Unesp) e escreveu É um Livro? Mediações e Leituras Possíveis, publicado pela Editora Unesp. Trabalhou como educadora no Centro Cultural de São Paulo, no Espaço de Leitura e na Casa das Rosas, entre outros locais. Cristiane é jornalista e foi editora de educação e cultura da Revista Crescer por oito anos, onde atualmente é colunista sobre literatura infantil e juvenil. Em 2012, publicou Carmela Caramelo, em parceria com André Neves, e criou em 2014 o blog Esconderijos do Tempo, onde compartilha sua produção na área.

Serviço

Inscrições: Abertas, pelo site

Aulas: 24 de julho, das 19h30 às 22h

Onde: A Casa Tombada, na Rua Ministro de Godói, 109, em Perdizes, São Paulo

Custo: R$ 50

A Gramática do Livro-Álbum

Lugar de Ler

O livro-álbum – ou livro ilustrado – é um tipo de obra em que palavra, imagem e projeto gráfico se interrelacionam para contar a história (sim sim, já falei isso acima). Mas quais são as suas particularidades? Quais são os elementos que o constituem e compõem sua gramática? Neste curso, Dani Gutfreud analisará e discutirá os aspectos estéticos, narrativos, emocionais e também físicos envolvidos na criação e na leitura desse tipo de livro. O curso terá a participação especial da pesquisadora Ana Paula Campos, que abordará os álbuns informativos.

Formada em Pedagogia, Dani fez mestrado em Literatura Contemporânea Inglesa na University of London e especialização em Tradução na City University. Trabalhou como editora na MOVpalavras e foi supervisora geral do educativo da 30.ª Bienal. É autora de Olha Lá a Ana!.

Serviço

Inscrições: Abertas, pelo site

Aulas: 24, 25 e 26 de julho, das 14h30 às 17h30

Onde: Lugar de Ler, na Rua Pedro Ortiz, 94, na Vila Madalena, em São Paulo

Custo: R$ 252

