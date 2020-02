Editoras da Companhia das Letrinhas e da FTD dão curso sobre literatura infantil brasileira

O desejo de abordar a literatura infantil sob a perspectiva da crítica literária levou duas editoras premiadíssimas a desenvolverem o curso Um Percurso pela Literatura Infantil Brasileira, que será ministrado no Instituto Tomie Ohtake, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, de março a junho.

“A maior parte dos cursos, das mesas e dos debates sobre literatura infantil tratam da democratização da leitura, da formação do leitor, de políticas públicas, que são questões indispensáveis, mas queríamos algo sob o olhar da crítica literária, que enxergasse a literatura infantil como literatura”, conta Mell Brites, editora executiva da Companhia das Letrinhas e mestre em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP), que criou o curso com a também editora Isabel Lopes Coelho, gerente editorial de projetos especiais e literatura na FTD Educação e doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP.

Ao longo das 12 aulas, Mell e Isabel vão traçar um panorama da literatura infantil brasileira do início do século XX até os dias de hoje. A ideia é passar pelos principais momentos históricos da literatura para crianças no Brasil, pontuando os fatores que possibilitaram o aparecimento dos grandes autores.

As aulas são compostas por duas partes: uma teórica, de exposição, e outra de leitura e discussão. No fim do encontro, as professoras sugerem um texto para ler lido para a próxima aula. Ao longo do curso haverá convidados especiais. Nas últimas edições, por exemplo, Mell e Isabel chamaram os autores Odilon Moraes e Ricardo Azevedo e o professor Edmir Perroti, entre outros.

O perfil dos alunos costuma ser bastante variado: há professores, educadores, pessoas ligadas ao universo da literatura e da infância, além de interessados em geral.

As duas editoras têm experiência na edição de literatura infantil e carreira acadêmica. À frente da Companhia das Letrinhas, Mell recebeu uma série de prêmios pelas publicações, como o New Horizons – Digital Prize, em Bolonha, a mais importante feira de literatura infantil do mundo. Também foi finalista do Best Children’s Publisher of the Year, também em Bolonha. Hoje na FTD, Isabel trabalhou durante 12 anos no núcleo infantojuvenil da Editora Cosac Naify e recebeu o Best Children’s Publisher of the Year em 2013). Foi ainda bolsista na Internationale Jugendbibliothek, na Alemanha.

Serviço

Um Percurso pela Literatura Infantil Brasileira

Local: Instituto Tomie Ohtake, na Rua Coropés, 88, em Pinheiros

Quando: De 9 de março a 1.º de junho, sempre às segundas-feiras

Horário: Das 19h30 às 22h

Vagas: 25

Valor: Três parcelas R$ 400

Para se inscrever, clique aqui