Conheça os finalistas da 4ª edição do Prêmio Retratos da Leitura

O Instituto Pró-Livro (IPL) acaba de anunciar os 42 projetos finalistas da 4.ª edição do Prêmio Retratos da Leitura. Um total de 216 iniciativas de todo o Brasil se inscreveram neste ano, em quatro categorias: Bibliotecas, Cadeia Produtiva, Mídia e Organizações Sociais Civis. O blog Estante de Letrinhas está entre os finalistas na categoria Mídia.

Segundo o IPL, houve aumento de inscritos em todas as categorias em relação ao ano anterior. O maior porcentual foi registrado em Bibliotecas (50%) – desta vez as iniciativas escolares puderam concorrer -, seguido por Organizações Sociais Civis (22%), Mídias (15%) e Cadeia Produtiva (13%).

A seguir, os finalistas:

Cadeia Produtiva

A Cidade da Gente (Brasil)

Akangatu – A Palavra Feita Forma (SP)

Caixa de Cultura (SP)

Clube do Livro (RJ)

Projeto Escritores Mirins (SP)

Ler é Bom, Experimente (Brasil)

Rádio Companhia (Brasil)

Sesc Mais Leitura (RS)

Tradução – Processo de Criação e Mídias Sonoras (BA)

Transversalidades (DF)

Organizações Sociais

Biblioteca Comunitária Pró-Saber (SP)

Espaço de Leitura (SP)

Festival Nacional Icozeiro (CE)

História Viva Ouvir e Contar (SP)

Leitura em Todos os Cantos (SP)

O Contágio Pela Leitura (RN)

Palavras Que Libertam (RJ)

Projeto Escolas do Sertão (SC/PI)

Rede Beija-Flor (SP)

Rede Loucos por Leitura (MG)

Mídia

A Cigarra e a Formiga / booktuber (Brasil)

Conversações – Literatura em Movimento! (MG)

Estante de Letrinhas / blog do Estadão (Brasil)

Fafá Conta / booktuber (Brasil)

Kids Indoors / blog (Brasil)

Leia Mulheres / site (Brasil)

Livrada! / booktuber (Brasil)

Página Cinco / blog (Brasil)

Rádio Caractere / podcast (Brasil)

Revista Pessoa / revista digital (Brasil)

Bibliotecas – Públicas e Comunitárias

A Biblioteca Pública de Lagoa Santa e a Democratização da Leitura para a Pessoa com Deficiência Visual (MG)

Biblioteca Comunitária Casa Azul (RJ)

Biblioteca Comunitária em Ação (MG)

Biblioteca Comunitária Santa Rosa – (AC)

Biblioteca Itinerante Estevão de Mendonça (MT)

Clube do Livro (SP)

Curitiba Lê (PR)

Feira de Troca de Livros da Escola Estadual Prof. Inah de Melo (SP)

Libris – Laboratório do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca (GO)

Programa Arte, Leitura e Cultura: Uma Bela Mistura! (MT)

Programa Sombrinha Literária (CE)

Protagonismo Literário Dentro e Fora da Escola (RN)

Tem projetos muito legais selecionados e todos estão cadastrados na Plataforma Pró-Livro. Para conhecê-los, acesse: www.plataformaprolivro.org.br.

Neste ano, a comissão de avaliadores que selecionou os finalistas foi composta por:

– Na categoria Bibliotecas: Adriana Cybele Ferrari, presidente da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições (Febab); Patrícia Diaz, diretora de Desenvolvimento Educacional da Comunidade Educativa (Cedac); e Sandra Mendrano, coordenadora pedagógica da Comunidade Educativa (Cedac)

– Na categoria Cadeia Produtiva: Vera Esaú, gerente de relacionamento da Câmara Brasileira do Livro (CBL); e Vanessa Espínola, coordenadora do Ecofuturo

– Na categoria Mídias: Leonardo Neto, editor do Publishnews; e Manuel da Costa Pinto, jornalista da Folha de S.Paulo

– Na categoria Organizações Sociais Civis: José Alves, do Núcleo de Tecnologia e Educação do Cenpec; Iracema Nascimento, consultora da Rede Leitura e Escrita de Qualidade para Todos (LEQT)

Agora, os jurados escolheram, entre os finalistas, três ganhadores em cada categoria.

O anúncio dos vencedores ocorrerá em 4 de dezembro, no Unibes Cultural, em São Paulo, e contará com a presença do patrono do prêmio, o escritor Pedro Bandeira.

Criado e mantido pela Abrelivros, Câmara Brasileira do Livro (CBL) e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), o Instituto Pró-Livro tem a missão de transformar o Brasil em um país de leitores, promovendo pesquisas e ações de fomento à leitura. É o IPL que realiza a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, o maior estudo sobre o comportamento do leitor brasileiro, que avalia e orienta as políticas públicas em relação ao tema no País.