Coisas para Deslembrar, de Alexandre Rampazo: livro ilustrado para leitor de todas as idade

Coisas para Deslembrar é uma obra de muitas estreias.

Apresenta uma nova faceta do autor paulistano Alexandre Rampazo, escritor e ilustrador com quase 70 livros publicados, classificados como literatura infantil, ou literatura para a infância, ou outra denominação que possamos dar.

Coisas para Deslembrar é um livro ilustrado, tipo de obra em que imagens e palavras se relacionam de maneira íntima e é frequentemente produzido para crianças. Mas, desta vez, Rampazo cria para um leitor sem idade. E o instiga. Demanda tempo, espaços, respiros. Entrega uma narrativa lírica, poética, inspiradíssima.

Como nossa memória, que recorda dos fatos vividos mas também teima em esquecê-los, Rampazo ora cobre as palavras com tarjas pretas ora as revela, nos sucessivos virares de páginas. Como se a personagem recordasse do que viveu, esquecesse, lembrasse de novo, num vai e vem labiríntico em que se pode confundir realidade com imaginação. Sabemos.

Nas páginas duplas, o autor coloca à esquerda as imagens e à direita as palavras. Faz sua personagem, uma mulher já vivida, em frente a uma parede com fotografias. Lá estão duas meninas na balança, um menino com uma câmera nas mãos, uma escada, uma família. No paralelo, as palavras, com tarjas, se descortinam, conversam com as ilustrações.

Coisas para Deslembrar marca também o lançamento da Coleção PB, do selo O Tal, que reunirá picture books em preto e branco que “privilegiem poucas palavras e boas histórias”, na definição da Editora Caixote, que encampa a singular empreitada. Ainda é pouco comum a publicação de livros ilustrados em PB, especialmente porque eles são comumente produzidos para crianças, e o mercado insiste que elas exigem cores.

Por fim, a obra traça outra estreia ímpar: a de Odilon Moraes como editor. Conhecido, reconhecido e premiado escritor, ilustrador e pesquisadora de literatura e do livro ilustrado, Odilon aceitou o convite de Isabel Malzoni, editora da Caixote, para abraçar e idealizar a coleção PB. E Coisas para Deslembrar é apenas o primeiro.

Para quem estiver em São Paulo neste fim de semana, o lançamento de Coisas para Deslembrar será no domingo, 12, das 11h às 14h, na Livraria Travessa (Rua dos Pinheiros, 513).

.

Serviço

Coisas para Deslembrar

Autor: Alexandre Rampazo

Coleção PB, do Selo O Tal, da Editora Caixote

Preço: R$ 54 (capa dura)