Casa Melhoramentos promove conversa sobre ‘Flicts’ e ‘O Planeta Lilás’, de Ziraldo

Prestes a encerrar a exposição Os Planetas do Ziraldo, a Casa Melhoramentos realiza neste sábado, 15 de junho, o evento Conversa Apreciativa, em que será analisada de forma conjunta as obras Flicts e o Planeta Lilás, ambas de Ziraldo. A conversa será mediada por Cristiane Tavares, mestre em Crítica Literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

A paixão de Ziraldo pelo espaço e pelos planetas transbordou em sua obra. Um de seus livros mais importantes, Flicts foi editado pela primeira vez em 1969, no ano em que o homem pisou na Lua pela primeira vez. E depois vieram inúmeros outros sobre estrelas e galáxias, como O Menino da Lua e Menina das Estrelas, além de uma série sobre os planetas.

Em Conversa Apreciativa, Cristiane investigará as diversas camadas de leitura que Flicts e O Planeta Lilás suscitam, analisando recursos de palavra e imagem e o contexto histórico em que foram criadas.

O evento é gratuito. Para participar, é preciso retirar uma das 60 senhas a partir das 9 horas na recepção da Casa Melhoramentos, em São Paulo.

E quem ainda não viu, pode aproveitar também para visitar os últimos dias da exposição Os Planetas do Ziraldo. No dia da abertura, fiz uma cobertura pelo Stories, no Instagram. Se quiser espiar: @blogestantedeletrinhas. :o)

Ah para quem gostar de exposições sobre literatura infantil, está em cartaz na Biblioteca Mário de Andrade a mostra Livros para Crianças, com uma seleção de obras raras publicadas entre os séculos 17 e 20. Clique aqui para ler.

Serviço

Evento – Conversa Apreciativa

Quando: Sábado, 15 de junho, das 10h às 12h (retirar senha uma hora antes do início)

Onde: Casa Melhoramentos – Rua Tito, 479, na Vila Romana. Auditório, 3.º andar

Outras informações: eventos@casamelhoramentos.com.br

Exposição – Os Planetas do Ziraldo

Quando: Até 29 de junho, de quarta a sábado, das 9h às 20h (inclusive no feriado de Corpus Christi)

Entrada gratuita

