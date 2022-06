Bienal Internacional do Livro de São Paulo: 6 sugestões da programação oficial para famílias quem curte literatura infantil

A 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo começa em 2 de julho, o próximo sábado, e segue até o dia 10. O evento mudou de lugar e desta vez ocorrerá no Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo.

A Bienal se apresenta como um evento que mescla literatura, gastronomia, cultura, negócios e diversão. A expectativa é de atrair 500 mil visitantes, oferecer 1,3 mil horas de programação cultural, 500 atrações, 300 autores nacionais e estrangeiros e 185 expositores. Portugal é o país homenageado.

Abaixo, você encontrará seis sugestões da programação oficial para as famílias que gostam de literatura infantil e temas importantes para a infância. Fiquem atentos e atentas: as editoras expositoras também também fazem programações paralelas com seus autores e livros.

*

Representatividade na Literatura Infantil

Os autores Kiusam de Oliveira e Otávio Junior conversam sobre a importância de ter crianças negras na literatura infantil.

Terça-feira, 5/7, das 13h30 às 14h30

Arena Cultural

Literatura de Cordel

Os autores Januária Alves (Heróis e Heroínas do Cordel), Marco Harélio e Arlene Holanda (Ugandu: Uma Odisseia Africana em Cordel) conversam sobre esse gênero literário que difunde histórias e lendas pela tradição oral.

Terça-feira, 5/7, das 11h às 12h15

Salão de Ideias

A Literatura Indígena e Seus Saberes

Cristino Wapichana e Kaká Werá conversam com Rita Carelli sobre a importância da literatura indígena e de apresentar às crianças as culturas e os saberes originários.

Quarta-feira, 6/7, das 10h às 11h

Arena Cultural

Escrever para Crianças

Os escritores Pedro Bandeira e Ilan Brenman conversam sobre os motivos que os levaram a escrever para crianças e jovens.

Quinta-feira, 7/7, das 11h30 às 12h30

Arena Cultural

Encontro de Culturas

Lucia Hiratsuka, Kiusam de Oliveira, Mari Bigio e Bel Santos Mayer, autores dos selos infantojuvenis do Grupo Companhia das Letras, falam sobre sua cultura ancestral e como se sentem em compartilhá-la por meio dos livros.

Sexta-feira, 8/7, das 13h às 13h40

Arena Cultural

Como Falar com Crianças Sobre Empatia

A jornalista Fabíola Cidral conversa com os autores Mario Sergio Cortella e Paulo Jebaili sobre empatia.

Sábado, 9/7, das 16h às 16h45

Arena Cultural

Serviço

26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

De 2 a 10 de julho de 2022

Expo Center Norte, na Rua José Bernardo Pinto, 333, na Vila Guilherme

Ingressos: R$ 15 (meia entrada) e R$ 30; menores de 12 anos e maiores de 60 não pagam ingresso

Outras informações no site oficial