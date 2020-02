Avanço do coronavírus na Itália adia feira do livro infantil de Bolonha

LEIA TAMBÉM > Editoras da Companhia das Letrinhas e da FTD dão curso sobre literatura infantil brasileira

A feira de literatura infantil e juvenil de Bolonha – a principal do mundo – foi adiada em razão do avanço do coronavírus na Itália. O evento, que seria realizado de 30 de abril a 2 de abril, foi transferido para 4 a 7 de maio. A organização da feira afirmou que divulgará novas informações em breve.

Nesta segunda-feira, 24, o governo da Itália anunciou a quinta morte provocada pelo coronavírus no país. Desde domingo, 23, as autoridades italianas estão controlando ao menos 11 cidades na região norte, na tentativa de controlar o alastramento da doença.

