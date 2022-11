Depois de 10 anos e 546 posts, esta Estante de Letrinhas chega ao fim.

Era 16 de maio de 2012 quando o primeiro post, Pra começo de conversa, foi ao ar. Minha ideia era fazer uma cobertura da chamada literatura infantil como havia da literatura para adultos, com lançamentos, entrevistas com autores, premiações, feiras literárias e mercado. Em meio ao trabalho em outra editoria e às milhares de notícias – muitas delas trágicas -, que acompanhei em uma década na redação, ora consegui atualizar o blog com mais afinco, ora com menos. O blog virou suplemento impresso no Estadão, série de vídeos na TV Estadão e coluna na rádio.

Agradeço a cada escritor/a, ilustrador/a, editor/a, livreiro e especialista em LIJ que entrevistei ao longo dos anos, aos amigos que fiz e principalmente a cada leitor que algum dia se deparou com um post e dedicou seu tempo à leitura. Agradeço também aos meus colegas Ubiratan Brasil, Luís Fernando Bovo, Leonardo Cruz e João Fábio Caminoto.

A quem possa interessar, continuo com o e-mail estante.letrinhas@gmail.com.

Nos encontramos por aí!