Assinatura de livros para crianças, No Cangote do Saci, Natalino, pós e curso de férias, e um Natal cheio de livros

Clube do livro: Sete serviços de assinatura de obras para crianças

Assinatura de revistas, jornais e… livros! Você sabia que é possível fazer uma assinatura de livros infantis e recebê-los em casa mensalmente? A ideia de um serviço de assinatura de livros, também chamado de clube do livro, não é exatamente nova. Quem foi criança na década de 70 ou 80 talvez se lembre do Círculo do Livro. Mas a proposta foi modernizada e vem ganhando força nos últimos anos. Em 2016, fiz um post sobre o assunto e na ocasião mapeei sete serviços de assinatura. Agora, atualizei o material. Alguns serviços prosseguem, outros foram descontinuados e, curiosamente, continuamos com sete: os independentes A Taba, Clube Quindim, Doce Leitura, Garimpo Clube do Livro e Leiturinha e os ligados a editoras Brinque-Book e Expresso Letrinhas. Em cada um deles você encontrará informações sobre como é feita a indicação do livro, quem faz a curadoria das obras, a base de assinantes, os planos disponíveis, com preço atualizado neste mês de dezembro, e minha opinião sobre o serviço. Mantive o mesmo link do post anterior – para acessar, clique aqui.

ESTANTE DE LETRINHAS

