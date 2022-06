Árvores: enciclopédia para crianças homenageia os maiores seres vivos da Terra

Você sabia que as sequoias-vermelhas, com 115,6 metros, são as árvores mais altas do mundo?

E que o cipestre com 36 metros de perímetro, chamado de “a árvore de Tule” por ficar na cidade mexicana de Santa Maria del Tule, é a mais larga?

Ao pegar o livro Árvores nas mãos, a primeira coisa que chama a atenção é o projeto gráfico. Tal qual os maiores seres vivos que habitam a Terra, a obra é grande – tem 27,7 por 37,5 centímetros – e pesada, graças à capa dura que lhe confere ares de enciclopédia. Claro, guardadas as devidas proporções.

Árvores reúne novamente os autores Wojciech Grajkowski, biólogo que se dedica a escrever sobre natureza e ciência para crianças, e o ilustrador Piotr Socha, um dos cartunistas mais populares da Polônia. Juntos, os dois já publicaram Abelhas, ou O Livro das Abelhas, no título traduzido do inglês.

As páginas duplas seguem a mesma estrutura: uma coluna de texto, fluido e gostoso de ler, ocupa a margem direita ou esquerda, e uma grande – e maravilhosa – ilustração preenche o espaço restante.

A cada virar de páginas, uma descoberta.

Primeiro, vocês descobrirão muitas questões biológicas: o que define uma árvore, do que elas se alimentam, qual é a função das folhas, as diferenças entre as raízes, o ritmo ditado pelas estações do ano, como se dá a reprodução, o que são (e quais são) as espécies endêmicas, quem são os animais comedores de árvores, quem habita seus galhos, que usam suas folhas ou troncos para se camuflar.

Depois, conhecerão as árvores pré-históricas, as mais altas – sabia que há exemplares maiores do que a Estátua da Liberdade e o Big Ben? –, as mais largas e as mais velhas. Saberão como contar os anos de uma árvore.

Os instrumentos usados por um lenhador e as construções e os meios de transporte feitos com sua madeira são outros capítulos. Há destaque ainda para as máscaras e para os instrumentos musicais fabricados nos mais variados países e que têm na árvore sua origem.

As crianças também vão se divertir ao conhecer os tipos de casas que utilizam a árvore como sustentação. E vão adorar ver os bonsais, árvores podadas para ficarem pequenas e caberem em um vaso.

Os autores abordam também outros sentidos da palavra árvore: vão para a árvore da vida de Darwin, passam pela árvore genealógica e mostram como a árvore aparece nas religiões, destacando quais são vistas como sagradas.

Diferentemente da grande maioria dos livros que aparecem nesta Estante de Letrinhas, Árvores não é um livro de ficção: é informativo, enciclopédico. É para aprender, mas também se envolver e se emocionar.

Serviço

Árvores

Autores: Piotr Socha e Wojciech Grajkowski

Tradução: Eneida Fabre

Editora: WMF Martins Fontes

Preço: R$ 104,90 (capa dura, 72 páginas, tamanho grande)

E para ouvir enquanto você lê… O Gigante da Floresta, do incrível Hélio Ziskind.