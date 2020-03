Após adiamento, feira de literatura infantil de Bolonha é cancelada

Depois de ser adiada pela organização, a feira de literatura infantil e juvenil de Bolonha – a principal do mundo – acaba de ser cancelada, por causa do avanço do coronavírus na Itália. O evento, que seria realizado de 30 de março a 2 de abril, havia sido transferido para o período entre 4 e 7 de maio. Nesta quarta-feira, 11, porém, foi anunciado que a feira só será realizada em 2021, entre os dias 12 e 15 de abril.

No site da feira, os organizações informaram que estão trabalhando para recriar no ambiente virtual a atmosfera de negócios e a rede de contatos que são parte importante de Bolonha.

“Atualmente estamos lidando com uma emergência genuína, que envolve não apenas nosso país, mas, infelizmente, tem uma dimensão internacional. Para conter a disseminação do coronavírus tornou-se necessário fazer uma série de restrições a viagens entre países, o que tem um efeito significativo em todas as formas de negócios. A feira, que se baseia em reuniões presenciais e networking, teve de lidar com uma situação sem precedentes”, anunciou Antonio Bruzzone, gerente-geral da feira. Segundo ele, 90% dos participantes estrangeiros não poderiam estar presentes por conta das restrições impostas pelos governos.

Nesta quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o coronavírus pandêmico. Populações em mais de cem países já foram contaminadas. A Itália é o país que enfrenta atualmente a situação mais grave em todo o mundo, com 827 mortes registradas.