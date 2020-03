Depois de ser adiada, a feira de literatura infantil e juvenil de Bolonha – a principal do mundo – acaba de ser cancelada, por causa do avanço do coronavírus na Itália. O evento, que seria realizado de 30 de março a 2 de abril, chegou a ser transferido para 4 a 7 de maio. Agora, porém, a feira só será realizada em 2021, entre os dias 12 e 15 de abril.