Alcateia, de Fabíola Reis: 15 contos sobre o lobo ilustrados por 15 artistas

Quem cresceu ouvindo histórias provavelmente tem em seu repertório alguma em que o lobo é o vilão. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, O Lobo e os Sete Cabritinhos, O Lobo e a Raposa, Pedro e o Lobo… para ficar só nas clássicas, dos contos de fadas. Mas quantos lobos existem dentro dessas histórias? E quantas histórias podemos criar a partir dos lobos já existentes?

Inspirada por esse personagem tão famoso do universo infantil, a professora Fabíola Reis se propôs a escrever textos que trazem o lobo no papel principal. Matriculada em uma pós-graduação de escrita criativa, ela apresentou para sucessivos professores suas narrativas, que depois foram testadas na sala de aula com as crianças e agora viraram o livro Alcateia, recém-lançado pela editora ÔZé.

Alcateia reúne 15 contos e cada um deles foi ilustrado por um artista – todos eles com livros publicados pela ÔZé, em diferentes momentos da trajetória da editora, que acaba de festejar dez anos de vida. Assinam as ilustrações Anita Prades, César Landucci, Chris Mazzotta, Deborah Engelender, Elisa Carareto, Feres Khoury, Guto Lacaz, Ionit Zilberman, Janaína Tokitaka, Luise Weiss, Maria da Betania Galas, Natália Gregorini, Nelson Cruz, Tereza Meirelles e Veridiana Scarperlli. Cada um coloca seu estilo em uma ilustração que abre o conto e em outra, em página dupla, que fecha.

Em contos curtos, bem humorados, com ritmo e que muitas vezes se entrelaçam, Fabíola apresenta lobos tão diversos quanto a imaginação é capaz de inventar. Você já imaginou o dilema de um lobinho que não gosta de carne e se assume vegetariano para a família? Pois Fabíola já. Você já pensou qual seria a reação do lobo se, em vez de doce e afável, Chapeuzinho Vermelho fosse chata e boboca e teimosa e enxerida? Fabíola já. E já fantasiou o dia em que Chapeuzinho vai à delegacia de polícia e acusa o lobo de falsidade ideológica por tentar se passar por sua avó? Sim, Fabíola já.

Textos e ilustrações estão embalados num lindo projeto gráfico de Raquel Matsushita, do Entrelinha Design.

Serviço

Alcateia

Escritora: Fabíola Reis

Ilustradores: Anita Prades, César Landucci, Chris Mazzotta, Deborah Engelender, Elisa Carareto, Feres Khoury, Guto Lacaz, Ionit Zilberman, Janaína Tokitaka, Luise Weiss, Maria da Betania Galas, Natália Gregorini, Nelson Cruz, Tereza Meirelles e Veridiana Scarperlli

Projeto gráfico: Raquel Matshushita

Editora: ÔZé

Preço médio: R$ 59, por R$ 44,25 (link direto para a Editora ÔZé)